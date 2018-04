Prvaci Srbije u odbojci na prijemu kod Gradonačelnika Vučevića

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević primio je u Gradskoj kući igrače, stručni štab i članove uprave Odbojkaškog kluba „Vojvodina NS seme“ koji je odbranio titulu prvaka Srbije. Odbojkaši „Vojvodine“ zauzeli su prvo mesto, pošto su u četvrtoj utakmici finala plej-ofa Superlige savladali Novi Pazar sa 3:1 u setovima.

– U ime Grada Novog Sada, i u svoje lično ime želim da čestitam OK „Vojvodina-NS seme“ na drugoj uzastopnoj tituli, ali pre svega da im čestitam na sportskom duhu i odnosu prema igri i protivniku na terenu. Svi smo bili ponosni na njihovo držanje i borbu na terenu u Novom Pazaru, ali i u Novom Sadu. Mislim da je ovo veliki uspeh, i da je još jednom potvrđeno da je Novi Sad grad odbojke. Koncepcija formiranja jakog „sponzorskog pula“ i ozbiljnog pristupa celoj sezoni dala je dobar rezultat. Nije se jurišalo samo na kupovinu igrača i ulaganje u seniorski tim, nego se istovremeno i kontinuirano vodi računa o svim kategorijama odbojkaškog kluba „Vojvodina NS seme“. Stopama seniora idu i mlađe kategorije ovog kluba koji su minulog vikenda osvojili Prvenstvo Vojvodine. To je jedan zalog za budućnost, a ovo je mlad tim i sportisti će tek napredovati, a neki od njih, siguran sam, biće nosioci naše reprezentacije. Isto tako, daje rezultate ulaganje u infrastrukturu, obezbeđivanje dobrih uslova, tako da kada to sve saberemo sa pravom ćemo očekivati od uprave, stučnog štaba i igrača da idu još dalje u svojim planovima. Očekivaćemo naravno i da „Vojvodina NS seme“ zaigra u odbojkaškoj Ligi šampiona i da se borimo za nove titule – rekao je Miloš Vučević.

Predsednik OK „Vojvodina NS seme“ Dragoljub Zbiljić zahvalio se Gradu Novom Sadu i gradonačelniku Vučeviću na podršci. On se takođe zahvalio i generalnom sponzoru Institutu za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad kao i ostalima koji su podržali njihov projekat.

– Ovo je ozbiljan rezultat i temelj za neke buduće velike evropske utakmice. Sigurni smo u sebe i sa puno samopouzdanja ulazimo u narednu sezonu gde zaista želimo učešće u Ligi šampiona i održavanje velikih mečeva u Novom Sadu – istakao je Dragoljub Zbiljić.

Kapiten Novosađana Čedomir Stanković zahvalio se sponzorima, Gradu Novom Sadu, navijačima i predsedniku kluba. Prema njegovim rečima posle kratke proslave, Klub ovu titulu već arhivira i kreće u nove izazove i pobede.