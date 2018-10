SREMSKA MITROVICA – U Sremskoj Mitrovici danas i sutra se održava prvi poljoprivredni sajam Srema „AgroSirm“. Želja organizatora je da ta manifestacija postane tradicionalna i da „AgroSirm“ bude najvažniji agro-biznis događaj u sremskom Okrugu. Sajam je svečano otvorio gradonačelnik Sremske Mitrovice, Vladimir Sanader, a među brojnim gostima, bio je i ministar poljopriverede, Branislav Nedimović. …

Prvi sremski sajam poljoprivrede „Agrosirm“ otvoren je danas u Sremskoj Mitrovici, a nacionalna osiguravajuća kuća „Dunav osiguranje“ predstavila je svoju ponudu poljoprivrednicima i nastavila promociju osiguranja poljoprivrednih površina.

Sajam je posetio i ministar poljoprivrede Branislav Nedimović, koji je podvukao važnost osiguranja i istakao da bi do kraja godine trebalo da bude donesen novi pravilnik o osiguranju koji će obezbediti da osiguravajuće kuće deluju brzo i efikasno.

„Sve osiguravajuće kuće su važne, ali je takođe važno da budu prisutne na terenu i da izađu brzo, čim se desi neka šteta, a ne posle 10,15 dana. Cenim napore kompanija poput ‘Dunava’ koje to rade u kratkom vremenskom intervalu, ali moramo da ih upristojimo sve i zato donosimo novi pravilnik po kome će novac od države dobiti samo oni koji postupaju po tom pravilniku“, naveo je Nedimović.

Kako je rekao, sada je osigurano 11 odsto svih poljoprivrednih površina, što je malo na nivou cele države.

On je dodao i da su uočene i „neke nelogičnosti i anomalije“, i podvukao da će novi pravilnik biti na korist poljoprivrednih proizvođača.

„Ono što mogu da obećam jeste da će biti veći procenat povrata premije osiguranja za ona prostore koji su naročito izloženi udarima grada, pre svega mislim na područje uz Drinu zbog nepostojanja zajedničke intervencije kada dođe do grada. Izdvojićemo dodatni novac i ako stignemo do 17,18 odsto osiguranih poljoprivrednih površina sledeće godine, to će biti veliki korak“, rekao je Nedimović nakon obilaska sajma.

Direktorka glavne filijale „Dunav osiguranja“ u Sremskoj Mitrovici Nada Kovačević navela je da ta kompanija poklanja posebnu pažnju osiguranju poljoprivredne proizvodnje, koja, kako ocenjuje, predstavlja stratešku granu privrede.

„Poljoprivreda je industrija pod otvorenim nebom i koliko god da proizvođač uloži znanja, volje i finansija, može da se desi da ostane bez očekivanih proizvoda i prihoda. Upravo zbog toga, naša kompanija kao društveno odgovorna kuća permanentno radi na razvoju svesti poljoprivrednih proizvođača“, rekla je Kovačevićeva.

Kako je navela, Srem i domaćini iz te oblasti zaslužuju ovakav sajam.

„Kompanija ‘Dunav osiguranje’ ne ostvaruje profit u ovoj vrsti biznisa, ali kao odgovorna kompanija nastavljamo da radimo na povećanju poljoprivrednih površina koje se osiguravaju, kao i na edukaciji gde kroz radionice ukazujemo na značaj osiguranja širom Srbije. Mi smo sa zadovoljstvom podržali ovu manifestaciju i želimo da postane tradicionalna“, kazala je Nada Kovačević.

Ona je navela da je „Dunav osiguranje“ predstavio na Sajmu više od 90 usluga i proizvoda kompanije, te da svi zainteresovani mogu da dobiju informacije koje su im potrebne.

