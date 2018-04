Radionica o javno-privatnom partnerstvu u Skupštini grada

Radionica o javno-privatnom partnerstvu, koja za cilj ima da predstavnicima lokalnih samouprava približi projekte i saradnju između javnog i privatnog partnera, održana je danas u Velikoj sali Skupštine Grada Novog Sada. Dvodnevnu radionicu, koju organizuje Komisija za javno-privatno partnerstvo Vlade Republike Srbije, otvorio je predsednik Skupštine Grada Novog Sada Zdravko Jelušić, napomenuvši da je ova tema vrlo značajna, „ne samo za Novi Sad, već za Srbiju u celinu“.

Opšta ocena jeste da je Evropa budućnosti u stvari Evropa gradova i da će se svuda nametnuti izazovi pred lokalne autoritete da se odgovori na eventualne probleme koje donosi nagli porast stanovniptva. Danas ćemo biti u prilici da vidimo koja su iskustva pre svega u Evropi, ali i kod nas – istakao je predsednik Skupštine Grada Novog Sada Zdravko Jelušić.

On je napomenuo da privatno-javno partnerstvo nije samo partnerstvo između lokalne samouprave i privatnog partnera, nego se mora obratiti pažnja i na korisnike usluga, da bi se te usluga mogle organizovati na najbolji način kako bi korisnici bili zadovoljni.

– Ovo je prva radionica i više smo nego zadovoljni što se ona održava u Novom Sadu. Zaposleni u Gradskoj upravi treba na maksimalno posvećen način da prihvate iskustva koja će se kroz radionicu prikazati. Kako iskustva iz Srbije, tako i ona iz Evrope – zaključio je predsednik gradskog parlamenta Zdravko Jelušić.

Radionice organizuje Komisija za javno-privatno partnerstvo Vlade Republike Srbije, a zamenica predsednika Komisije Andrijana Jovanović istakla je da se trenutno realizuje 67 projekata javno-privatnog partnerstva u Srbiji, te da je najveći broj njih u lokalnim samupravama.

– To su najčešće projekti iz oblasti komunalnih usluga. Ono što je dobro jeste da sve veći broj projekata ide i u pravcu kulture, obrazovanja i sporta – kazala je Jovanović.

Ona je ocenila da je veoma važno da se ovakvi dugoročni projekti pripreme na studiozan način, da se urade sve analize, od ekonomskih do tehničkih i faninsijskih, kako bi se projekat realizovao na pravi način i imao svoje benefite.

Radionica se organizuje u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), a Aleksej Zverev iz EBRD-a, objasnio je da se one odvijaju u okviru šireg programa Evropske banke za obnovu i razvoj, koji je počeo u Srbiji 2010. godine.

– Radionica će biti podeljena na tri dela, prvi blok se odnosi na srpske propise i zakone, drugi se tiče poslovnog okruženja i treći na međunarodne aspekte javno-privatnog partnerstva – rekao je Zverev.

Na današnju radionicu prijavilo se oko 80 učesnika, predstavnika jedinica lokalne samouprave, odnosno javnog sektora, a pored Novog Sada radionice će se organizovati i u drugim gradovima u Srbiji.