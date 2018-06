Radojević i Krkobabić obišli zemljoradničku zadrugu „Agrodunav“ u Karavukovu

Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo mr Vuk Radojević danas je sa ministrom bez portfelja u Vladi Republike Srbije koji je zadužen za regionalni razvoj i koordinaciju rada javnih preduzeća Milanom Krkobabićem posetio zemljoradničku zadrugu „Agrodunav“ u Karavukovu kod Odzaka i obišao voćnjake zadruge gde je otpočela ovogodišnja berba trešanja.

Razlog posete je takođe i uspešno sprovođenje Programa podrške ravnomernog regionalnog razvoja Republike Srbije iz maja 2017.godine, gde je kroz učešće države u podsticajima za osnivanje novih zadruga i za investicione projekte postojećih zadruga, napravljen veliki iskorak u obnavljanju zadružnog sektora.

Na konkursu za dodelu bespovratnih sredstava pravo je ostvarila i dobila subvenciju i Zemljoradnička zadruga „Agrodunav“ u Karavukovu.

Radojević je izrazio svoje zadovoljstvo što na prostoru Vojvodine u ovom delu Bačke postoji jedinstven primer zadruge koja uspešno posluje, kontinuirano investira u proizvodnju, osavremenjuje tehnologiju, tako doprinosi razvoju zadružnog sektora, poštujući zadružna pravila i neguje kooperantske odnose sa poljoprivrednim proizvođačima.

„Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu , vodoprivredu i šumarstvo podstiče razvoj zadrugarstva, jer smo u okviru naših konkursnih linija namenjenim raznim oblastima poljoprivredne proizvodnje, kao korisnike bespovratnih finansijskih sredstava i u 2018. godini prepoznali zemljoradničke zadruge“, rekao je mr Vuk Radojević.

Pohvalio je zemljoradničku zadrugu „Agrodunav“ zbog postignute profitabilnosti u gajenju semenskih useva, kao i zbog postignutih dobrih proizvodnih rezultata po jedinici površine, zahvaljujući investicijama u sisteme za navodnjavanje.

„U investicijama, zadruga “ Agrodunav” iz Karavukova se nije zaustavila i povoljne agroekološke uslove terena iskoristili su i za podizanje savremenog zasada trešnje sa protivgradnim mrežama i uspostavljenim sistemima za navodnjavanje “kap po kap “ na površini od 10 hektara, a sve to je urađeno uz pomoć podsticajnih sredstava nacionalnih institucija i našeg sekretarijata. Ovaj proizvodni zasad trešnje je pravi primer na čemu treba da se zasniva poljoprivreda u Vojvodini u intenzivnom voćarstvu, a to je znanje i primena novih tehnologija u gajenju voćnih vrsta sa jedne strane, a sa druge to je podrška realizaciji investicija u voćarskoj proizvodnji kroz nacionalne mere“, istakao je Radojević.