Rast privrede znak da imamo novca, moguć i četvrti most u Novom Sadu

Mnogo je važno što imamo ovakav rast privrede, rekao je danas predsednik Aleksandar Vučić, jer, dodao je, to znači da imamo novca i da možemo dalje da ulažemo, ali moramo da znamo i zašto to činimo i šta ćemo time dobiti.

On je odgovarajući na pitanje da li će Novi Sad dobiti i četvrti most, danas nakon otvaranja Žeželjevog mosta, rekao da ćemo graditi još mostova ali da prethodno moramo imati prezicne planove.

„Moraju da kažu koliko će da košta i šta bi to značilo, ne samo Novosađanima, mora svoje da kaže i Pokrajina, i Ministarstvo, da vidimo šta se time dobija, a nije problem, gradićemo još mnogo mostova“, poručio je.Objasnio je da nam to omogućava rast od pet odsto, jer to znači da je na naš ukupni BDP od 40 milijardi dinara, pet odsto dve milijarde, a to dalje znači da te dve milijarde mogu da se troše a da to zaduži zemlju niti povećava javni dug.

„Zato je važno da takav rast podržavamo, a to ćemo činiti daljim ulaganjem u intrasfrukturu, to su i putevi i mostovi, bolnice, ali i stanovi za vojnike i policajce, kasnije će biti i za profesore, lekare, medicinske sestre…!“,naveo je.

Tako radi ekonomija, imaćemo novca ali moramo da imamo precizne planove, ponovio je Vučić.

Predsednik je odgovarajući na pitanja nakon otvaranja Žeželjevog mosta rekao i da smo do sada naučili na uspehe u sportu, ali nismo naučili da imamo uspehe u ekonomiji.

„Prvi put Srbija se nalazi na trećem mestu po stopi rasta u prvih šest meseci. Verujem da ćemo zadržati svoju poziciju u prvih pet evropskih zemalja do kraja godine i ne samo u ovoj godini već želimo da budemo u prvih tri, četiri zemlje najuspešnije po stopi rasta i u narednih deset godina“, rekao je Vučić.

Kako je primetio, kada je o tome govorio pre izvesnog vremena mnogi su govorili kako su to njegove „lakrdijaške priče“ i kako u tome nema ni trunke istine, a sada se, dodao je, vidi da je govorio istinu.

„To se dogodilo zato što smo doneli fleksibilan i ozbiljan Zakon u radu koji je privukao mnoge strane investitore da dođu da ulažu u našu zemlju, sproveli tešku penzionu reformu, uradili mere fiskalne konsolidacije i bez obzira na činjenicu što su nam rashodi ogromni, prihodi su sve veći i imamo zdrav sistem i suficit u budžetu, sve nižu stopu nezaposlenosti“, naveo je Vučić.

Dodao je da se istovremeno javni dug smanjuje, a infrastrukturni objekti rade i grade ogromnom brzinom.

Vučić je zahvalio ogromnom broju ljudi koji su došli na otvaranje mosta i koji se, dodao je, raduju uspesima Srbije.

Građevinarstvo glavni pokretač privrede:

Sektor građevinarstva glavni je pokretač privrednog rasta Srbije, s obzirom da je upravo tu u drugom kvartalu ove godine zabeležen najveći realni rast bruto dodate vrednosti – 22,9 odsto.

Realni rast bruto domaćeg proizvoda u drugom kvartalu 2018. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, iznosio je 4,8 odsto, a najveći realni rast bruto dodate vrednosti zabeležen je u sektoru građevinarstva, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku, navodi se u saopštenju Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Izvor: Tanjug