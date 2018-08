Rekonstrukcija Segedinskog puta u Srbobranu

SRBOBRAN – Jedna od najvažnijih saobraćajnica u opštini Srbobran ovih dana nalazi se u fazi rekonstrukcije i za sada urađeno je oko 50 odsto planiranih površina. …

Ova rekonstrukcija vredna 70 miliona dinara važna je za sve stanovnike Srbobrana i okolnih mesta, a naročito za poljoprivrednike koji će tokom jesenje žetve imati lakši i bezbedniji pristup svojim njivama.Sedamdeset miliona dinara opštinskog i pokrajinskog novca uloženo je u sanaciju 16 kilometara dugog Segedinskog puta koji Srbobran povezuje sa opštinama Bečej i Bačka Topola i čini jednu od najvažnijih deonica saobraćajne infrastrukture u srbobranskoj opštini. Inženjer Dejan Aleksić iz Agencije za bezbednost saobraćaja ističe da je održavanje opštinskih puteva od ključnog značaja za kvalitetnu putnu infrastrukturu.

„On ima veliki značaj pre svega za poljoprivredu, a i za stanovnike naselja Mileševo, Njegoševo, Bunaroš. On otprilike skraćuje za nekih dvadesetak kilometara njima njihovu putanju do Srbobranu. Oni bi morali da idu preko bečeja, koristeći dva državna puta, tako da je ogroman značaj sanacije tog puta. To je stvarno jedna pozitivna stvar što će taj put da se presvuče, da se dovede u svoj red, čak će i bankine da se srede, da se pokosi šiblje, tako da će biti, mnogo će značiit za stanovnike i Srbobrana, Bečeja, kao i opštine Bačka Topola“, kaže.

Segedinski put je izuzetno frekventan i zato što je na njega spojeno desetak atarskih puteva sa deset hiljada hektara oranica. Zbog teških poljoprivrednih mašina, put je dosta oštećen i zahteva ozbiljnu i temeljnu rekonstrukciju, kaže Radivoj Debeljački, član opštinskog veća zadužen za lokalni ekonomski razvoj u opštini Srbobran.

„Treba napomenuti da smo u ovom projektu, kao i u mnogim drugim imali veliku podršku pokrajinske Vlade, i u ovom slučaju pokrajinskog Sekretarijata za poljoprivredu koji je obezbedio 16 miliona za ovaj projekat dok je opština Srborban obezbedila još 54 miliona, tako da jedna veoma značajna suma će biti iskorišćena za sanaciju Segedinskog puta, što praktično znači da će poljoprivrednici imati mnogo bolje uslove za rad“, ističe.

Rok za završetak radova je 29. oktobar, ali će biti rekonstrukcija biti završena i nešto ranije, do kraja septembra, kako bi poljoprivrednici mogli nesmetano da završe najvažnije radove.

Izvor: RTV