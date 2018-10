Šarčević:U naredne tri godine povećanje plata za 35 odsto

BEOGRAD – U naredne dve do tri godine plate u prosveti biće povećane za 35 do 36 odsto, kazao je danas ministar prosvete Mladen Šarčević i naveo da će naredne godine prosveta dobiti značajniji iznos, a da će prosvetni radnici prvo povećanje dobiti već u januaru.

Šarčević je Tanjugu kazao da povećanje za prosvetu znači izjednačavanje sa ostalim korisnicima budžeta, na šta se čekalo skoro deceniju.

„Mislim da je bilo krajnje vreme. Strpljenje je bilo više puta prekidano raznim štrajkovima, raznim neregularnim nepočecima školske godine, ali mislim da je ovoga puta od početka godine štrajk bio nepotreban, jer su vrata bila otvorena i nije bilo potrebe kucati na njih“, kazao je Šarčević.

Prema njegovim rečima, dogovori su išli u dobrom smeru, a Vlada na čelu sa premijerkom Anom Brnabić i ministri Siniša Mali, Branko Ružić i on došli su do dobrih rešenja.

„Kada kažem dobrih rešenja, znači prosveta ima mogućnost da brže napreduje od ostalih što je bilo vrlo važno, jer je zaostajala godinama u odnosu na ostale, tako da će se to desiti u narednih dve do tri godine“, kazao je ministar.

Naveo je da već u 2019. godini prosveta dobija značajniji iznos od svih drugi i nego što je očekivala, a da će se tačan iznos povećanja znati sredinom novembra kada se urade svi konačni računi.

Tada će se, kako najavljuje, opet održati sastanak ministarskog tima sa reprezentativnim sindikatima.

„Oni su sve ovo prihvatili kao dobro rešenje. Unutar tog rešenja postoji i potreba da kažemo da je negde oko 58 odsto u gruboj proceni ljudi obuhvaćeno najvišim nivoom platnog razreda, 9-1 grupi. Kada govorimo o onom delu profesorskog kadra koji je radio u srednjim školama, to je bilo najproblematičnije. Naravno, na sistemu su i kuvarice, vozači i profesori Univerziteta, ali je sistem napravljen tako da ljudi mogu napredovati po kvalitetu rada“, naveo je ministar.

Kazao je da postoji i druga kategorija, a to je pojačan obim ili otežani uslovi rada.

„Matrica je govorila da nikom plata ne sme biti smanjena. Oni koji su imali otežane uslove rada ili rad sa kombinovanim odeljenjima su već bili u toj grupi 9-1. Mi smo podigli sve razredne starešine, zbog obaveza koje oni imaju u odnosu na profesora koji nema. To je više zbog samog obima posla i odgovornosti, a onda smo 25 odsto ljudi predvideli koji će dobiti prvo pedagoško zvanje kroz redovne kvalitete njegovog dosadašnjeg rada“, kazao je Šarčević.

Dodao je da je pravilnik poslat svim školama, sindikatima, te da je dogovor da ubrzaju procedure oko tog dela.

Ministar prosvete je istakao da je predviđeno u novom sistemsku zakonu da kvalitet bude dominantna kategorija i da to vuče progres obrazovanja napred, te da su predviđeni timovi za kvalitet koji su sada ostavljeni da se formiraju po brzom postupku.

„Mi ćemo tu dalje biti partneri do novembra, radeći na nekim finesama. Osim starešina i ljudi koji su u prvoj kategoriji znanja, svakako imamo ljude koji imaju specifične programe u nekim stručnim srednjim školama, dvojezična nastavu i neke druge specifičnosti. Ali, nećemo probiti limite, mislim da ćemo u nekoj daljoj liniji imati samo dobre vesti iz prosvete“, naveo je Šarčević.

Prosvetari povećanje plata mogu očekivati od 1. januara 2019. godine, kada zakon stupiti na snagu, kazao je Šarčević i dodao da će početkom decembra biti predložen budžet Skupštini, dok je plan da se budžet na Vladi predstavi do 20. novembra.

„Zato svi ovo razgovori i dalje teku, ali smo radili i to ne zbog štrajka, štrajk apsolutno ovog puta nije bio potreban. Ovo je više bila potreba da se takmiče međusobno i da drže državi vrat čvrsto da bi se nešto desilo. Nije bilo potrebe. Mi smo imali nameru da se to jednom ispravi i oni su to znali“, zaključio je Šarčević.

Izvor: Tanjug