Sastanak o unapređivanju sistema daljinskog grejanja u AP Vojvodini

Predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike, održali su danas radni sastanak sa predstavnicima lokalnih samouprava i toplana sa teritorije AP Vojvodine, na kojem je analizirano stanje u sektoru daljinskog grejanja u Republici Srbiji.

Resorni sekretar Nenad Grbić ukazao je na značaj ove teme, podsetivši na činjenicu da u AP Vojvodini daljinski sistem grejanja postoji u 21 naselju, i da je oko 20 odsto stanova priključeno na ovaj sistem.

„Danas ćemo pokušati da zajedno sa predstavnicima lokalnih samouprava, definišemo sfere interesa i probleme u sektoru daljinskog grejanja. Takođe, i načine za njihovo rešavanje, od samog tumačenja zakona, pa do obaveza jedinica lokalnih samouprava oko formiranja energetskog menadzmenta i baze podataka, te onoga što krajnje potrošače najviše zanima a to je sistem priključenja i skidanje sa mreže, kao i cene koje se razlikuju u lokalnim samoupravama “, naglasio je pred početak ovog sastanka Grbić. On je ukazao na značaj analize tema unutar zakonskog okvira, ali i kada je reč o interesima krajnjih potrošača, jer je cilj današnjeg susreta definisanje neophodnih aktivnosti radi obezbeđenja potpunog funkcionisanja energetskih delatnosti, bilo da je reč o samoj proizvodnji, distribuciji ili snabdevanju na teritoriji AP Vojvodine.

Na pitanje novinara o mogućnosti naplate po utrošku, pokrajinski sekretar Grbić je naveo značaj koji bi imalo obrazovanje stanovništva na temu sprovođenja mera energetske efikasnosti, kao što su zamena prozora, vrata ili izolacija krovova zgrada. Reč je o tome, kako je ukazao Grbić, da često korisnik koji pređe na direktno plaćanje po utrošku nema očekivane koristi, to jest manji račun za grejanje, dok ne sprovede i potrebne mere energetske efikasnosti.

Zoran Predić, državni sekretar u Ministarstvu za rudarstvo i energetiku naveo je da u Republici Srbiji sistem daljinskog grejanja egzistira u oko 60 gradova i opština, i nezamenljiv je deo srpske energetike.

„Ministarstvo za rudarstvo i energetiku je ovu oblast kroz zakonsku regulativu značajno uredilo, kako kroz zakone o energetici, tako i kroz određene podzakonske akte, a paralelno s tim sprovodi se i značajan investicioni ciklus u toplanama širom Srbije preko povoljnih međunarodnih kredita, donacija i bespovratnih podsticaja. Za razliku od pre pet, šest godina, sada mnoge toplane ostvaruju pozitivno poslovanje i to je energetski sektor sa najmanje problema“, izneo je Predić.

On je naveo da današnji susret sa predstavnicima lokalnih samouprava i toplana sa teritorije AP Vojvodine, treba da obezbedi još bolju saradnju u narednom periodu. Kako je Predić istakao, želja Ministarstva je da ukaže na prava i obaveze lokalnih samouprava, koje im Zakon u energetici omogućava na planu uređivanja ove oblasti, kako bi se ovaj sektor dodatno unapredio i krajnji kupci bili što zadovoljniji.