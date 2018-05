Slobodana Trkulje & Balkanopolisa – dva koncerta u Novom Sadu

Slobodan Trkulja spektakularnim koncertom pod nazivom „Balkanopolis 2.0“ nastaviće proslavu jubileja povodom 20. godina postojanja Balkanopolisa i stvaranja „moderne tradicije“, u gradu u kojem je Balkanopolis i nastao u organizaciji BCMT – Balkanopolis Centra za Modernu Tradiciju , i to sa dva specijalna koncerta 11. i 12. Maja u SNP-u

Nastupi Balkanopolisa postali su pravi pop-rok spektakl, sa jakim elementima simfonijskog i preplitanja epsko-lirskog zvuka sa ovih prostora. Slobodan Trkulja multi – instrumentalista i pevač svetskog kalibra, izvodi muziku inspirisanu tradicijom Srbije i Balkana na nov i moderan način. Za njega kažu da je muzičar, instrumentalista, kompozitor i pevač grlenog i vizantijskog stila. Trkuljin jedinstveni glas i maestralno muziciranje na preko 15 instrumenata privlače publiku u velikom broju na koncerte, koji uvek rasprodati . Veliko je interesovanje za muziku Balkanopolisa i u svetu , pa će proslava dve decenije blistave karijere, za Slobodana Trkulju & Balkanopolis trajaće tokom cele godine, te su već zakazani koncerti širom planete.

Sada nas pozdravljaju sa tureje iz Teherana a već su zakazani koncerti i u Francuskoj 24. maja, u Kini, od 10. do 15. juna, Maleziji od 10. do 16. jula, Crnoj Gori 3. avgusta, Tajvan od 22. do 29. oktobra i Dubaiju, od 28. do 30. novembra.

Zbog velikog interesovanja publike širom regiona, ulaznice za koncert Slobodana Trkulje & Balkanopolisa za 11. maj su rasprodate. Na zahtev mnogobrojnih ljubitelja ovih muzičkih velikana, sastav novog, uzbudljivog zvuka i žanra kojim pomera granice, napraviće koncert i sledećeg dana, 12. maja u Srpskom narodnom pozorištu. Publika u Novom Sadu imaće posebno iznenađenje i uživaće u energičnoj atmosferi muzike Balkanopolisa koja odiše pozitivnom energijom i uzvišenom umetnošću kakvu može samo da donese muzika uzbudljivog zvuka i žanra koja pomera granice .

Ulaznice za spektakl ”Balkanopolis 2.0” za 12. maj u prodaji su na blagajni Srpskog narodnog pozorišta po ceni od 1.400, 1.600, 1.800 i 2.000 dinara.