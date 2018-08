Srbija ponovo najbolja na Balkanu

– SRPSKI REPREZENTATIVCI I REPREZENTATIVKE OSVOJILI TITULU EKIPNOG I DVE TITULE POJEDINAČNIH PRVAKA NA BALKANSKOM PRVENSTVU ZA IGRAČE DO 17 GODINA KOJE JE OD 17. DO 19. AVGUSTA ODRŽANO U SPORTSKOM CENTRU “SLANA BARA” NA KLISI UZ UČEŠĆE TAKMIČARA I TAKMIČARKI IZ ŠEST ZEMALJA –

Sportski centar “Slana Bara” na Klisi bila je svedok još jednog velikog međunarodnog uspeha srpskog badmintona. Na Balkanskom prvenstvu za igrače do 17 godina, koje je od 17. do 19. avgusta 2018. održano u Novom Sadu, našim reprezentativcima i reprezentativkama, u konkurenciji još pet zemalja – Turske, Bugarske, Rumunije, Grčke i Makedonije, pripala je vodeća uloga. Izliveno je pet medalja, od kojih su tri bile one najsjajnije.

“Odličan nastup naše cele reprezentacije. Posebno raduje što su se našim, do sada, najkvalitetnijim po prikazanoj igri i rezultatima priključili i drugi srpski reprezentativci. To je najveća vrednost ovog takmičenja za našu reprezentaciju. Od srca čestitam svima na ovom uspehu i velikom zalaganju”, istakao je glavni trener badminton reprezentacije Srbije Milan Barbir koji je uz Dragana Antića i Nikolu Mijačića činio Stručni štab naše selekcije na Balkanskom šampionatu u Novom Sadu.

Mreža oko prve titule, i to one ekipne, počela je da se plete u petak pobedom protiv Grčke (4:1). Istog dana tim u sastavu Sergej Lukić, Mihajlo Tomić, Aleksandar Jovičić, Viktor Petrović, Marija Sudimac, Sara Lončar, Minja Milovanović i Sanja Perić uzeo je meru Rumuniji (4:1) i Bugarskoj (4:1) i zakazao za subotu meč za trofej sa Turskom, koja je drugi dan šampionata, poput naše reprezentacije, dočekala sa maksimalnim učinkom.



Okršaj vredan titule krenuo je kao u snu. Lukić i Sudmčeva su pobedama u muškom, odnosno ženskom singlu doneli prednost od 2:0. Ipak, rival je uzvratio uspesima u muškom i ženskom dublu, tako da je odluka o pobedniku morala da padne u duelu mešovitih dublova. U presudnom meču nije krenulo po našoj volji. Turski par je poveo s 1:0 i tako stigao na set od velikog trijumfa. Međutim, Sudimčeva i Tomić, nošeni velikom podrškom sa tribina, uspeli su da tas na vagi prebace na srpsku stranu. Prvo su izjednačili, a onda slavili i u trećem, najneizvesnijem, setu rezultatom 21:19. Ekipna titula Balkana, treća za Srbiju, a prva u uzrasnoj konkurenciji do 17 godina, bila je u rukama i predstavljala je jak zamajac za takmičenje u pojedinačnim konkurencijama koje je usledilo.

Ređali su se mečevi u “Slanoj Bari” kao na traci, a oni najbolji od najboljih stigli su do završnih okršaja u nedelju. Od naših reprezentativaca Sudimčeva je bila u centru pažnje. Supertalentovana Kruševljanka potvrdila je apsolutnu dominaciju i na ovom takmičenju osvojivši u velikom stilu zlato u ženskom singlu. U finalu je na pleća oborila Turkinju Ajču Ozgur (2:0) i tako šampionat okončala bez izgubljenog seta u ovoj konkurenciji. Pored ovog odličja Sudimčeva je stigla i do vicešampionske titule u ženskom dublu u kojem je nastupila u paru sa Lončarevom. Njih dve su u finalu poražene od turske kombinacije Jasemin Bektaš, Ćansu Erčetin (2:1).

“Presrećna sam što smo uspeli da osvojimo timsku titulu na Balkanskom prvenstvu, prvu u uzrasnoj kategoriji do 17 godina, i da tako ponovimo uspehe koje smo postigli poslednje dve godine u Novom Sadu kada smo stigli do ekipnih balkanskih trofeja u kategoriji U15. I na ovoj Balkanijadi je ceo tim od početka disao kao jedan, međusobno smo se podržavali i na kraju zasluženo uspeli da dođemo do titule. Ovom prilikom zahvaljujem se saigiračima i trenerima. Zajedničkim snagama stigli smo do velikog cilja u koji smo čvrsto verovali od početka. Zlato u ekipnoj konkurenciji mi je u svakom slučaju draže od pojedinačnih medalja do kojih sam došla u Novom Sadu. U singlu sam odigrala na visokom niovu od početka do kraja i zasluženo stigla do najsjajnijeg odličja. Posebno mi je drago što tokom čitavog turnira nisam imala nijedan pad u igri. Što se tiče ženskog dubla, u kojem sam nastupila sa Sarom Lončar, mislim da je srebro, takođe, veliki uspeh. U finalu jednostavno nismo imale snage u trećem, odlučujućem, setu pošto smo do tog meča imale izuzetno iscprljujuće okršaje”, kazala je Marija Sudimac.

Drugo zlato u pojedinačnim konkurencijama delo je Tomića i Lončareve. Naš miks je u borbi za balkanski tron, posle preokreta, bio bolji od Semiha Baha Bašakina i Ćansu Erčetin iz Turske (2:1). Jedinu bronzu u Novom Sadu osvojio je muški par Lukić, Tomić koga je u uzbudljivom polufinalu u tri seta savladao turski par Emre Junuz Karakas, Baris Ozkan (2:1), potonji osvajač vicešampionske titule u ovoj konkurenciji.

“Zadovoljan sam svojim rezultatima na Balkanskom prvenstvu u Novom Sadu iako mislim da su mogli da budu još bolji. Dogodio mi se peh prvog dana turnira kada sam u meču muškog dubla protiv Bugarske iskrenuo zglob. Uprkos tome uspeo sam da završim ovaj duel u kojem smo pobedili, ali sam zbog prevelikog bola morao da predam okršaj u mešovitom dublu. U tim trenucima mislio sam da je to kraj turnira za mene. Međutim, drugog dana posle dobrog zagrevanja bol je nestao tako da sam odigrao Balkanijadu do kraja. U svakom slučaju pobeda nad turskim mešovitim dublom u ekipnom delu šampionata mi je jedna od najdražih budući da smo sa njom postali balkanski prvaci. U pojedinačnim konkurencijama osvojio sam dva odličja, zlato u mešovitim parovima sa Sarom Lončar i bronzu u muškom dublu sa Sergejom Lukićem. Nas dvojica smo izgubili u polufinalu, a sigurno je da smo mogli i do finala da smo u odlučujućem setu imali samo malo više koncentracije”, rekao je Mihajlo Tomić.

Da je bilo samo malo više sreće skor srpskih medalja u Novom Sadu mogao je da bude još brojniji. Porazima u četvrtfinalima, na korak od medalje stali su Lukić i Jovičić u muškom singlu, Anđela Vitman u ženskom singlu, Miloš Dmitrović i Vanja Rašeta u muškom dublu, Perićeva i Vitmanova, te Milovanovićeva i Jana Nedeljović u ženskom dublu i Stefan Mijatović i Jovana Vučetić u mešovitom dublu. Viktor Petrović i Dmitrović su stigli do osmine finala muškog singla u kojem Mijatović i Rašeta zaustavljeni u prvom kolu. Osmina finala bila je maksimalni domet Nedeljkovićeve, Milovanovićeve, Perićeve, Vučetićeve i Bogdanovićeve u ženskom singlu, te Jovičića i Petrovića u muškom dublu.

Balkansko prvenstvu za igrače do 17 godina su po najvišim standardima organizovali Badminton savez Srbije, Badminton savez Vojvodine i Badminton klub Novi Sad, pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, Grada Novog Sada, Turističke organizacije Srbije i Turističke organizacije Novog Sada, a uz podršku sponzorskih kompanija “Yonex“, “Tin šped“, “Ledeni Kvas“, “Integraltechnic“, “Zlatiborac“, “Telekom Srbija“, “Boreas Travel“, “Koka Plus“, “Eurobank“ i “Minaqua“.