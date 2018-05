Sremska Mitrovica bila domaćin spektakularnog otvaranja Sportskih igara mladih za 2018.

Sremska Mitrovica bila domaćin spektakularnog otvaranja Igara za 2018. – Preko 10.000 prisutnim ovacijama ispratilo paljenje baklje prijateljstva

Sremska Mitrovica bila je danas centar regiona. Preko 10.000 mališana iz ovog grada ali i iz Novog Sada, Rume, Šapca i Iriga prisustvovalo je spektakularnoj ceremoniji otvaranja Sportskih igara mladih za čitav region za sezonu 2018. Bilo je zaista uživanje čuti smeh dece, graju, radost…

U 10.01 je intonirana himna Srbije, a onda su po protokolu prisutne pozdravili gradonačelnik ovog lepog grada Vladimir Sanader i Ivana Jovanović predsednica Sportskih igara mladih Srbije. Otvaranju su prisustvovali i Lazar Mirkić, ambasador BiH u Srbiji, Zdravko Marić, regionalni predsednik Sportskih igara mladih, Miloš Kovačević, savetnik ministra u Ministarstvu prosvete nauke i tehnološkog razvoja, Darko Stanić, državni sekretar za omladinu u Ministarstvu omladine i sporta, Dragan Jeremić, državni sekretar u Ministarstvu zaštite životne sredine, Željko Tanasković i Uroš Savić, ispred Saveza za školski sport Srbij, Nikola Lukač, načelnik Severnobanatskog okruga, Ilija Nedić, načelnik Gradske uprave za obrazovanje, kulturu i sport grada Sremska Mitrovica, Tihomir Gudić, izvršni direktor SIM, Dario Kožul, zamenik regionalnog predsednika Sportskih igara mladih, Mirza Bašinac, podpredsednik SIM BIH, Nemanja Crnić, Gen. sek. Sportskog saveza grada SM, Martin Atanasovski, menadžer kompanije Coca Cola, Ivan Prtorić, direktor Podravka Srbija i profesor Milan Mihajlović, sa Univerziteta Union Nikola Tesla i drugi. Igre je obišao i Branislav Nedimović, ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Ovacije su krenule kada je ka bini sa upaljenom bakljom prijateljstva krenula mlada atletičarka AS Sirmium, Sara Kiš. Ona se popela na bini, gde su je dočekali ostali počasni gosti i usledilo je paljenje plamena. Konfete su letele na sve strane, a dečija radost je bila neopisiva.

– Poruka koju danas svi zajedno šaljemo je olimpijska, važno je učestvovati. Zdravlje dece, sport kao stil života, druženje u igri i širenje osmeha i pozitivne energije u ovim Igrama znače mnogo više od pobeda na sportskim terenima. Predivno je videti ovoliko dece, oni su budućnost i naši naslednici. Hvala gradu Sremkoj Mitrovici koji nam je bio odličan partner, kao i svima od Vlade Srbije do sponzora i prijatelja, bez kojih sve ovo ne bi mogli da uradimo – istakla je Ivana Jovanović, predsednica Sportskih igara mladih.

Idejni osnivač SIM Zdravko Marić, bio je vrlo zadovoljan kako je sve prošlo. Ovo je prvi put da se centralno otvaranje za sve tri zemlje, Srbiju, Hrvatski u BiH odigra u Srbiji.

– Sjajno je videti ovoliko dece u jednom malom gradu. To je potvrda da se Igre vole. Pobednici će putovati u Beograd, a ko tamo bude u julu najbolji ostvariće pravo da učestvuje na međunarodnom finalu u Splitu. Ti mečevi u Splitu zaista spajaju decu i pokazuju da se itekako može živeti zajedno na ovim prostorima – istakao je Zdravko Marić.

U večernjim satima na trgu je održan i besplatni koncert Crvene Jabuke, koja je pre oko 20 godina poslednji put nastupala u ovom gradu.