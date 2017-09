Šta vas očekuje šestog dana 52. Vinkovačkih jeseni u sredu 13. septembra?

Slavonski sokak, Vinski grad, Tamburica na Sokaku, Folklorne večeri i koncert Mate Bulića, obeležavaju šesti dan, sredu, 52. Vinkovačkih jeseni. Kao svakog dana trajanja 52. Vinkovačkih jeseni, Vinkovčani i njihovi gosti od 10 do 23 sata mogu posetiti Slavonski sokak gde se održava Sajam gospodarstva, tradicionalnih zanata i rukotvorina i gde mogu probati i kupiti proizvode što su ih izložili zanatlije i preduzetnici. Svakog dana, od 17 časova do jedan čas iza ponoći, vinoljupci će pronaći puno toga zanimljivoga probajući vrhunska vina 20-ak vinara, sireve ili specijalitete vrhunskih kuhara. Od 18 do 22 sata posetioci Slavonskog sokaka zabavljaće prvo Veky i prijatelji za one koji vole urbanu muziku, a potom Tamburaški sastav Slavonski suton, za ljubitelje tamburaške muzike.

U šatoru Vinkovačkih jeseni od 19 do 21 čas završno je veče Folklornih večeri na kojoj će nastupiti 13 KUD-ova. Svoje umieće u pevanju, sviranju i plesu pokazaće folkloraši iz Rajeva Sela, Novih Jankovaca, Đeletovaca, Privlake, Apševaca, Šiškovaca, Tordinaca, Soljana, Vođinaca, Đurića, Gradišta, Slakovaca i Vrbanje. Nakon završetka poslednje večeri Folklornih večeri, stručna komisija će zasedati i odlučiti koji su KUD-ovi pokazali najviše i koji će biti ocenjeni najvišim ocenama i kojima će pripasti čast da Vukovarsko-sremsku županiju predstavljaju na državnim i regionalnim smotrama. Na Državnoj smotri izvornog hrvatskog folklora što se održava u sklopu 52. Vinkovačkih jeseni, u subotu i nedelju, 16. i 17. septembra, Vukovarsko-sremsku županiju predstavljaju prošlogodišnji pobednici Folklornih večeri – KUD Tomislav iz Županje, Slavko Janković iz Šiškovaca i Šokadija iz Starih Mikanovaca. Stoga valja podsetiti kako će do ponoći biti poznati rezultati ocenjivanja.

U 22,30 časova u šatoru Vinkovačkih jeseni počinje koncert „kralja dijaspore“ Mate Bulića i trajaće do jedan čas iza ponoći, a poznajući navike Matinih obožavatelja, neće biti iznenađenje ako mu ni u 1 ne daju da ode s pozornice.

U sriedu i četvrtak, 13. i 14. septembra, u sklopu 52. Vinkovačkih jeseni u organizaciji Hrvatske gospodarske komore ŽK Vukovar i Turističke zajednice Vukovarsko-sremske županije, održava se 7. Turistički forum kontinentalnog turizma. Održava se u Kongresnom centru hotela Slavonija s početkom u 10,30 časova, a tema je „Gastronomija – turistički proizvod Hrvatske“. Forum je posvećen gastronomiji kao turističkom proizvodu i domaćoj hrani u turističkoj ponudi. Na forumu će se predstaviti eminentni stručnjaci iz sektora turizma i ugostiteljstva te će održati niz prezentacija i predavanja, a održaće se i panel diskusija na temu „Domaća hrana u turističkoj ponudi“ na kojoj će kao panelisti sudelovati proizvođači tradicionalnih proizvoda i hotelijeri.

Direktan prenos 52. Vinkovačkih jeseni pratite na RTV Panoniji od 19 časova.