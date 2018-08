Stanković: Možemo do podviga u revanšu protiv Makabija

Fudbaler Radničkog iz Niša Nikola Stanković izjavio je danas da ekipa može do podviga u revanš meču protiv Makabija iz Tel Aviva u kvalifikacijama za Ligu Evrope, uprkos porazu od 2:0 u prvoj utakmici.

„Biće to istorijska utakmica za Niš, a mi iskreno mislimo da možemo da načinimo podvig. Puno bi nam značio brzi gol, jer bismo onda igrali na krilima publike, a tada je sve moguće. Rezultat jeste nepovoljan, ali ne toliko da ne bi mogao da se stigne pred našim navijačima. Mi ćemo dati sve od sebe, potrošiti i poslednji atom snage, a da li će to biti dovoljno, ostaje da se vidi“, rekao je Stanković za klupski sajt.

On smatra da je recept za uspeh igra protiv Crvene zvezde u prethodnom kolu Superlige.

„Igrali smo solidno, svakako puno ozbiljnije nego u Tel Avivu. Stajali smo visoko, kontrolisali posed u većem delu meča i nismo dozvolili Zvezdi da se razmahne. Golove smo primili kako smo primili, a ja suđenje ne želim da komentarišem. Mislim da je naša partija u Beogradu model po kojem je trebalo da delujemo i u Izraelu, ali sad nema nazad jer nas već u četvrtak čeka veliki meč“, zaključio je levi bek Nišlija.

