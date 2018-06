Strana i domaća javnost za Migos nema dilemu – Na EXIT dolaze Bitlsi nove generacije!

I pored svih zvezda u programu ovogodišnjeg EXIT festivala, jasno je da će atmosfera na tvrđavi da proključa odmah, već prvog dana, jer u Novi Sad dolazi danas najpopularnija svetska grupa i globalni muzički fenomen – Migos! Ovaj trojac iz Atlante, koji na glavnu binu Exita izlaze u četvrtak 12. jula, u poslednjih nekoliko godina je ostavio neizbrisiv trag u popularnoj kulturi, a u samo proteklih godinu i po dana tri puta su osvojili prvo mesto najveće, američke top liste, sa dva albuma i megahitom „Bad & Boujee“! Prvi ih je sa Bitlsima uporedio i jedan od najtraženijih glumaca i muzičara današnjice Donald Glover, poznat i kao Childish Gambino, dok je uticajni Fact magazin napisao da je album „Culture“ od Migosa za naše vreme znači ono što je “Revolver” od Bitlsa značio kada se pojavio pre 50 godina. Da je javnost prepoznala fenomen i jedan istorijski trenutak, najbolje govori činjenica da su baš posle svih tih poređenja upravo Migos oborili rekord star 54 godine koji su pre njih držali Bitlsi, nakon što se njihovih 15 vrtoglavih numera našlo na američkoj top listi – u isto vreme! Zato ni ne čudi da su pre svega nekoliko dana „pokupili“ svoju treću prestižnu BET nagradu za najbolju grupu, kao i da su nominovani za čuvene Gremi nagrade. Dugačkom spisku zvezda koje su postali deo globalne „Migomanije“, među kojima su Pharrell, Kanye West, Nicki Minaj, Drake, Gucci Mane, Katy Perry, Justin Bieber, sad se pridružio se i prvi par muzičke scene Beyoncé i Jay Z, koji su uzeli upravo demo numeru Migosa kao osnovu za svoj novi hit „Apesh*t“! Ni domaće javne ličnosti ne mogu da im odole i najavljuju svoj dolazak na EXIT upravo zbog Migosa, a među njima su MC Justyce iz hitmejkerskog sastava Sigma, Ajs Nigrutin, Timbe, Krankšvester, Relja Milanković Reksona, Nemanja Kostić, Senidah, Stevan Šoškić iz hip-hop DJ sastava Vatra, Fox, Surreal, Coby, Struka, Milan Vučićević tj. Nichim Izazvan, Frenkie, Kontra, Indigo i drugi.

Tajming ne može biti bolji za dolazak ovih velikih hip-hop zvezda koje Nemanja Kostić naziva „jednim od natraženijih izvođača na planeti“, jer kako je primetio Stevan Šoškić iz hip-hop DJ kolektiva Vatra, Migosi su „u prajmtajmu i dolaze u tom trenutku na EXIT“! MC Jystice iz Sigme nazvao ih je „novim rok zvezdama“, a Surreal poentira: „Oni su ti sada kao Bitlsi, nemaš većeg sastava!“ Jedna polovina kultnog dvojca VIP i osnivač uticajnog Bassivity hip-hop kolektiva Reksona ih opisuje kao „ozbiljne, velike, major hip-hop zvezde“ i najavljuje svoj dolazak na tvrđavu, jer treba „doživeti tu Atlantu i u Novom Sadu“, a trenutna trap kraljica regiona Senidah uzbuđena je što će dobiti priliku da ih vidi uživo! I druga poznata lica predviđaju da će ovo biti jedan od najboljih i najvrelijih nastupa do sada na EXIT festivalu, te jedan od naših najvećih trap izvođača Fox ima savršen savet za sve u Srbiji i regionu, najavljujući da treba „da izdominiramo kao publika, da odu prezadovoljni i da se onda opet rado vrate i da izneveruju šta ih je snašlo!“

EXIT festival biće održan od 12. do 15. jula na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu i predstaviće neke od najtraženijih svetskih zvezda kao što su Migos, Grace Jones, David Guetta, Martin Garrix, French Montana, Ziggy Marley, Fever Ray, ZHU, LP, Alice Merton, Nina Kraviz, Richie Hawtin, Adam Beyer b2b Ida Engberg, Maceo Plex, Solomun, Amelie Lens, Ben Klock, Joseph Capriati, Dog Eat Dog, Slaves, Idles, Jax Jones, My Baby, Carl Craig, Tale of Us, Guy Gerber, Kolsch, Sevdaliza, Helena Hauff, DJ Tennis, Daniel Avery, Rødhåd, Ofenbach, Disciples, Burak Yeter, Madball, Brujeria, Mahmut Orhan, Slapshot, Asphyx, Bombers i mnoge druge.

