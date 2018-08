Subotica domaćin 91. srpskog kasačkog derbija

SUBOTICA – U Subotici će se održati u nedelju, 19. avgusta, tradicionalni 91. po redu, „Srpski kasački derbi“, u organizaciji Konjičkog kluba „Bačka“, na Gradskom hipodromu.U konjičkom klubu „Bačka“, koji je domaćin takmičenja, ističu da je subotički hipodrom spreman i da spremno dočekuju naše najbolje kasače.

Pored glavne trke dana, u kojoj će se, na distanci od 2.600 metara, nadmetati trenutno najbolja domaća četvorogoda grla, posetioci će moći da uživaju još u šest trka, a početak takmičarskog programa zakazan je za 14 časova.

Derbi Trka u kojoj svaki kasački konj učestvuje samo jednom u karijeri. Trka u kojoj u povoljan rezultat treba pretvoriti četvorogodišnji mukotrpan rad. Ove godine na stazi u Subotici nastupiće jedanaest najboljih srpskih četvorogodih kasača. Jedan od favorita je Lejla S.P, sa Borisom Kečenovićem u sulkama.

Pored Lejle S.P. glavni kandidati za osvajanje ovogodišnjeg, 91. po redu srpskog derbija su Jago da more (Iago d’Amore), Ciprus A.T. (Cyprus A.T.), Sirija A.T. (Syria A.T.), dok favoriti iz senke može biti Kan Legasi V. (Cann Legacy V.) sa Miodragom Pantićem u sulkama. Naš najbolji vozač Branislav Mukić biće u sulkama već pomenutog kasača Iago d’Amore, i ako pobedi biće mu to rekordna, osma derbi titula. Subotički hipodrom je već više puta bio domaćin derbija.

Program na subotičkom hipodromu, u nedelju 19. avgusta počinje u 14 časova. Publika će imati priliku da vidi sedam trka, a sam derbi počinje u 18 časova.