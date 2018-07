Subotica: Zahtevi za regresirane mesečne karte od 27. jula

Učenicima putnicima subotičkih srednjih škola, koji su stanovnici grada Subotice , mesečne karte za putovanja rešavaće se u srednjim školama u koje su upisani. Učenici koji iz Subotice putuju za Bačku Topolu, Kanjižu, Sombor, Novi Kneževac ili neku drugu opštinu, zahteve za regresirane mesečne karte predavaće u Gradskom uslužnom centru, od 27. jula do 15. avgusta, a potvrde će se izdavati od 20. do 31. avgusta, u Gradskoj upravi, na III spratu, u sobi 305, od 10 do 13.30 časova.

Uz zahtev je potrebno priložiti fotokopiju lične karte, potvrdu škole o upisu koja mora sadržati obrazovni profil, dokaz o pozitivnom uspehu. Učenici slabijeg materijalnog stanja, koji nisu u mogućnosti da plaćaju cenu regresirane mesečne karte, treba da se obrate Centru za socijalni rad, za oslobađanje plaćanja učešća. Inače, učenici linearno plaćaju 1.800 dinara od pune cene mesečne karte.

-Učenicima srednjih škola koji su upisani u susedne gradove i opštine na obrazovne profile koji su verifikovani u srednjim školama na teritoriji Grada Subotice, putni troškovi se ne participiraju. Izuzetno od stava 1 ovog člana, putni troškovi se participiraju ako u školskoj godini nije otvoreno odeljenje verifikovanog obrazovnog profila na nastavnom jeziku na kojem učenik pohađa nastavu.

-Učenicima srednjih škola koji su upisani u susedne gradove i opštine na obrazovne profile koji nisu bili verifikovani u srednjim školama na teritoriji Grada Subotice u školskoj godini kada su upisali prvi razred, a verifikovani su u toku njihovog školovanja, nastavlja se participiranje putnih troškova.

-Učenicima srednjih škola koji ponavljaju razred, putni troškovi se ne participiraju.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 626-883.