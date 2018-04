Svečanost Veslačkog saveza Srbije

Veslački savez Srbije 30. aprila 2018, u Svečanoj sali Skupštine grada Beograda održao je Svečanost na kojoj je uručio zahvalnice pojedincima i državnim institucijama za višegodišnju podršku i na kojoj je promovisao predstojeći Svetski kup u Beogradu

U sredu, 30. aprila 2018, centar zbivanja srpskog veslačkog sporta se na kratko sa Ade Ciganlije preselio u centar Beograda. U Svečanoj sali Skupštine Grada Beograda Veslački savez Srbije (VSS) je, uz saradnju sa Gradom Beogradom, organizovao prigodnu Svečanost kojoj je prisustvovao veliki broj visokih zvanica među kojima su, između ostalih, bili i Predrag Peruničić, državni sekretar u Ministarstvu omladine i sporta zadužen za sport, Andrija Mladenović, zamenik gradonačelnika, Božidar Maljković, predsednik Olimpijskog komiteta Srbije, Vesna Zirić, načelnik za programe sporta u Sekretarijatu za sport i omladinu Grada Beograda… Uz prisustvo kompletne vrhuške VSS koju su činili predsednik Darko Majstorović, predsednik Izvršnog odbora Viktor Nikolić i generalni sekretar Nebojša Jevremović, zatim koordinatora seniorske reprezentacije i najtrofejnijeg trenera u istoriji srpskog veslanja Nebojše Ilića, reprezentativca Miloša Vasića i brojnih ostalih članova srpske veslačke porodice, Svečanost, na kojoj je i promovisan Svetski kup čiji će domaćin biti Beograd od 1. do 3. juna, otvorio je prvi čovek srpskog veslanja.

Na početku svog izlaganja Darko Majstorović je pozdravio sve prisutne u svoje i u ime VSS i podsetio na neke najbitnije istorijske datume ovog sporta, koji ima epitet jednog od najstarijih u olimpijskom pokretu. Takođe, „podvukao“ je da naša zemlja ima i bogatu istoriju domaćinstva najvećih međunarodnih veslačkih takmičenja, koja su, „podvukao“ je, u organizacionom smislu izuzetno zahtevna.

– Sigurno je da ne bismo mogli da budemo sjajni domaćini najvećih međunarodnih takmičenja da nismo uvek imali ogromnu podršku države i Grada. S tim u vezi najsrdačnije se zahvaljujemo Ministarstvu omladine i sporta Republike Srbije, Gradu Beogradu, Sekretarijatu za sport i omladinu Grada Beograda, koji su prepoznali značaj organizacije velikih takmičenja u našem glavnom gradu, i uvek ih snažno finansijski podržavali. Takođe, zahvaljujemo se svim gradskih sekretarijatima i komunalnim preduzećima koja nam uvek izlaze u susret i čija nam je pomoć dragocena. Veliku zahvalnost dugujemo i Telekomu Srbija na nastavku saradnje i velikoj pomoći koju dobijamo od ove kompanije – kazao je Darko Majstorović.

Prvi čovek srpskog veslanja je napomenuo da su Ada Ciganlija i Regatna staza na Savskom jezeru po mišljenju velikog broja trenera, veslača i veslačica iz čitavog sveta jedna od najboljih svetskih lokacija za veslanje i da mnogi uživaju u gostoprimstvu i uslovima za takmičenje u našem glavnom gradu.

– Od 1. do 3. juna ove godine na Savskom jezeru nas očekuje još jedan veliki veslački događaj – Prvi svetski kup. Očekujemo preko 1.000 učesnika iz 45 zemalja sa svih kontinenata. Organizaciona poslovi su uveliko u toku. Uporedo sa tim i naši veslači i veslačice vredno rade jer želimo da i ove godine na našem bunjištu postignemo odlične rezultate kao i lane na istom takmičenju u Beogradu, gde je dvojac Vasić, Beđik osvojio srebro,a skifista Marjanović bronzu. I ovo predstojeće takmičenje je svojevrsna uvertira za krajnji organizacioni cilj Veslačkog saveza Srbije a to je dobijanje domaćinstva Svetskog prvenstva za seniore. Za tako nešto je neophodno da ispunimo još neke uslove, a siguran sam da ćemo to uspeti ako, kao i do sada, budemo imali veliku podršku od Republike Srbije i Grada Beograda – istakao je Majstorović.

Nakon svog izlaganja Majstorović je uručio zahvalnice VSS pojedincima i institucijama koje godinama unazad daju snažan vetar u leđa srpskom veslačkom sportu. Prvi se na bini našao Predrag Peruničić, državni sekretar u Ministarstvu omladine i sporta zadužen za sport, koji je želeo da se i obrati prisutnima:

– Sa veslanjem sam se prvi put susreo pre pet i po godina kada sam počeo da radim u Ministarstvu omladine i sporta, a moj prvi utisak je bio neverovatan, pogotovo što sam tada saznao da je preko 200 naše dece preko ovog sporta obezbedilo sebi stipendije i završilo studije na nekim od najboljih svetskih univerziteta. Takođe, radi se o sportu bogate i slavne tradicije, možda i najduže istorije od svih naših sportova – kazao je Peruničić i dodao – Srećan sam što će ove godine na Svetskom kupu biti mnogo više učesnika nego lane i pozivam sve da od 1. do 3. juna prisustvuju ovom, važnom, sportskom događaju za Srbiju i Beograd. Presrećan sam i sa činjenicom da je naš veslački tim snažno korača ka Olimpijskim igrama u Tokiju gde ćemo, siguran sam, imati više veslača nego što je bio slučaj u Riju.

Nakon Ministarstvu omladine i sporta i Majstorović je uručio zahvalnice i prigodna priznanja zameniku gradonačelnika Beograda Andriji Mladenoviću za Grad Beograd, predsedniku OKS Božidaru Maljkoviću za Olimpijski komitet Srbije, te načelniku za programe sporta u Sekretarijatu za sport i omladinu Grada Beograda Vesni Zirić za Sekretarijat za sport i omladinu Grada Beograda. Zahvalnice su dobili i Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima, Slavko Gak, prošlogodišnji gradski sekretar za sport i omladinu, Sekretarijat za saobraćaj, Sekretarijat za komunalno stambene poslove, JP Ada Ciganlija, Telekom Srbija, JKP Beogradski vodovod i kanalizacija, JKP Gradska čistoća, JKP Gradsko zelenilo Beograd, JKP Beograd put, JKP Gradsko saobraćajno preduzeće Beograd, EPS Distribucija Beograd, Elektroizgradnja d.o.o. Beograd, Republički hidrometeorološki zavod R. Srbije, Vojnomedicinska akademija i Kajakaški savez Srbije.

Na kraju protokolarnog dela programa, nakon kojeg je usledio koktel, prisutnima se obratio Andrija Mladenović, zamenik gradonačelnika Beograda.

– Grad Beograd veslanje i sport uopšte doživljava kao deo porodice. To najbolje zna i Nebojša Ilić koji je bio gradski sekretar za sport i omladinu – kazao je na počeku Mladenović i nastavio – Veslanje i sportovi na vodi su jedan od simbola Beograda, a ne mogu da zamislim Adu Ciganliju bez veslačkih i kajakaških klubova, kao i bez velikih međunarodnih takmičenja na Savskom jezeru. Evropsko prvenstvo za seniore 2014. u našem glavnom gradu je jedan od najznačajnijih sportskih događaja koji je održan u Beogradu i po mišljenju mnogih jedan od najbolje organizovanih. Siguran sam da će to biti slučaj i sa predstojećim Svetskim kupom koji je još jedna sjajna prilika za odličnu promociju našeg glavnog grada i države. Posebno zbog činjenice da se radi o sportu visokog nivoa u svetskim okvirima. Beograd će, kao i do sada, biti snažan partner srpskog veslanja jer nam je želja da pomognemo koliko je u našoj moći da održimo ovaj sport na najvišem mogućem nivou jer je on, kao što je i Peruničić istakao, fabrika uspešnih i obrazovanih ljudi.