SZPB : Postavka “Pozdrav s mora“ i još dve izložbe ove nedelje

OVE NEDELjE U SPOMEN-ZBIRCI PAVLA BELjANSKOG

Program izložbe

MEDITERAN U DELIMA IZ KOLEKCIJE PAVLA BELjANSKOG

Spomen-zbirka Pavla Beljanskog

Sreda, 22. avgust

Postavka Pozdrav s mora

Studentsku postavku u Memorijalu umetnika u drugoj polovini avgusta zameniće postavka publike, odnosno razglednice pristigle tokom leta na adresu Spomen-zbirke, kao i fotografije, video snimci sa društvenih mreža označene sa #SZPBMediteran. Postavka će se dopunjavati novopristiglim materijalom sve do 2. septembra.

Četvrtak, 23. avgust

19.30 časova

Dan posvećen Republici Hrvatskoj

predavanje

Mediteranski dubrovački krug oko mecene Koste Strajnića (1887–1977)

Ivan Viđen, istoričar umetnosti

Nakon života po evropskim prestonicama doselivši se 1928. godine u Dubrovnik, likovni kritičar i istoričar umetnosti Kosta Strajnić (1887–1977) zadao je sebi misiju da u pomalo uspavani grad s velikom prošlošću unese moderna umetnička shvatanja. Strajnić je svojim zapaženim javnim nastupima i harizmom inicirao osnivanje savremenih institucija poput Umjetničke galerije Dubrovnik (čiji je bio prvi direktor), a posebnu je pažnju posvećivao otkrivanju i podsticanju mladih likovnih talenata. Tako je u krugu oko njega stasao ili se susretao čitav niz umetnika (Rajčević, Job, Dulčić, Masle, Pulitika, B. Rašica, Trostman…) koji sačinjavanju ono što se danas naziva dubrovački kolorizam ili dubrovački koloristički slikarski krug. Intelektualni salon okupljen oko Strajnića i njegove supruge Jovanke nije bio samo mesto druženja i učenja, nego i mesto kreiranja lokalne i ne samo lokalne kulturne scene. Njegova ideja da od Dubrovnika i njegove okoline stvori „jugoslovensku Provansu“ u koju će umetnici dolaziti, stvarati i inspirisati se, rezultirala je brojnim umetničkim delima koja se danas nalaze u mnogim evropskim zbirkama, pa tako i u Spomen-zbirci Pavla Beljanskog.

Šta je on značio slikarima i šta su oni značili njemu, pokušaće da odgovori predavanje Ivana Viđena, istoričara umetnosti iz Dubrovnika koji se bavio proučavanjem Strajnićevog lika i dela. Program se realizuje uz podršku veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Srbiji.

KROZ UMBRIJU 1938/2018.

25. avgust, 19 časova

Dunavska ulica (kod Dunavskog parka)

U okviru aktuelne izložbe Mediteran u delima iz kolekcije Pavla Beljanskog veze sa Italijom biće posebno naglašene kroz postavku Kroz Umbriju 1938/2018. u Dunavskoj ulici. Posvećen diplomatskom pozivu, Pavle Beljanski (1892–1965) je boravio u Rimu od 1936. do 1940. godine. Za retke trenutke odmora od svakodnevnih obaveza odabrao je obilazak gradova Umbrije s prijateljima u novembru 1938. godine: Viterba, Orvijeta, Karparole, Sijene, Areca, Urbina, Gubia, Peruđe i Asizija. U posebnom albumu, u Spomen-zbirci Pavla Beljanskog, sačuvane su fotografije sa ovog jednonedeljnog proputovanja, koje prikazuju uglavnom vedute navedenih gradova, poneki detalj, arhitekturu, svakodnevni život na ulicama, a pojedine će po prvi put biti prikazane u javnosti. Reprodukcije fotografija iz njegovog albuma biće dopunjene savremenim fotografijama Umbrije Bernandina Sperandia u saradnji sa Italijanskim institutom za kulturu u Beogradu i sajtom Umbria Tourism. Edukativnim predavanjima u Muzeju grada Novog Sada, Spomen-zbirci Pavla Beljanskog i Galeriji Matice srpske, ukazaće se na dela italijanske umetnosti koja se čuvaju u novosadskim institucijama, ali i na veze nacionalne baštine sa Italijom.

Predavanje Ljiljane Lazić, muzejskog savetnika, o delima italijanske umetnosti koja se čuvaju u Zbirci strane umetnosti biće održano u Muzeju grada Novog Sada 29. avgusta u 19 časova, nakon čega će uslediti projekcija filma o Karavađu. U Spomen-zbirci Pavla Beljanskog će 30. avgusta od 19:30 časova o boravku Pavla Beljanskog u Italiji, njegovim interesovanjima, angažmanima, posetama antikvarnicama i nabavkama dela strane umetnosti, s osvrtom i na jedinu sliku u kolekciji iz ove mediteranske zemlje, Borove (1912) Mališe Glišića, govoriti Jasmina Jakšić Subić, viši kustos. U okviru stručnog tumačenja postavke „Evropski fenomeni u kolekciji Galerije Matice srpske“ msr Nikola Ivanović, kustos pripravnik, osvrnuće se 31. avgusta, od 19 časova, i na veze između italijanske umetnosti i kulture i srpskog slikarstva XIX i XX veka, kao i na aktuelnu saradnju Galerije Matice srpske sa srodnim ustanovama u Umbriji

Projekat se realizuje u saradnji Spomen-zbirke Pavla Beljanskog, Color Media Communications, Udruženja „The Best Fest“ uz podršku Italijanskog instituta za kulturu u Beogradu, sajta Umbria Tourism, kao i pomenutih institucija kulture. Deo sredstava za realizaciju projekta obezbeđen je putem konkursa „Publika u fokusu“ Fondacije Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture. Postavka će biti dostupna do 15. septembra 2018. godine.

O IZLOŽBI

Autor: Jasmina Jakšić Subić

Izložbom Mediteran u delima iz kolekcije Pavla Beljanskog otvaraju se nova sagledavanja jedne od najznačajnijih zbirki moderne umetnosti kroz posebne tematske okvire. Izložbu prati i bogat program, uz smenjivanje manjih postavki koje dodatno akutelizuju temu Mediterana. Izložba koja traje do 2. septembra, realizuje se zahvaljujući podršci Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama AP Vojvodine, Fondacije „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“, kao i saradnji sa mnogobrojnim pojedincima, institucijama i ambasadama.

Projekat Kroz Umbriju 1938/2018, program izložbe Mediteran u delima iz kolekcije Pavla Beljanskog, realizuju se u okviru „Kaleidoskopa kulture“ – nove velike platforme Fondacije „Novi Sad 2021“ koja povezuje umetnike, ustanove kulture, nevladine organizacije, građane tj. publiku iz Novog Sada i okoline i posetioce našeg grada.

Platforma je delo zajedničkog kreiranja prostora i programa kulture koje, kroz različite umetnosti, predstavlja jedinstvenu sliku raznolikosti i bogatstva grada.

Od 25. avgusta do 30. septembra u okviru „Kaleidoskopa kulture“ biće realizovano više od 400 kulturnih programa u koje će biti uključeno preko 60 organizacija iz Novog Sada uz učešće više od 1000 umetnika iz zemlje i inostranstva.