„Tamburica fest“ od 21. do 23. juna na Petrovaradinskoj tvrđavi

„Tamburica fest“, najbolji festival etno muzike u Evropi, zvanično proglašen za najbolju turističku manifestaciju u Srbiji

SVETSKI „Tamburica fest“ je i zvanično najbolja turistička manifestacija u Srbiji. To je ocena Privredne komore Srbije i Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, koji su dodelili priznanja najuspešnijim domaćim robnim i korporativnim brenodvima na završnoj akciji „Najbolje iz Srbije 2017“. Sve je potvrđeno na današnjoj konferenciji za novinare u Kući kralja Petra Prvog u Beogradu gde je i zvanično predstavljen program ovogodišnjeg, 11. po redu festivala tamburaške muzike i čuvara tradicije iz svih oblasti stvaralaštva.

-Reč je o izuzetno vrednom priznanju za naš festival koji nam mnogo znači kao potvrda nastojanja da objedinimo sve vrste umetnosti i negovanja naše kulturne baštine i prikažemo ih svetu- kaže dr Jovan Pejčić, direktor i osnivač „Tamburica festa“.-Drago nam je da smo u društvu 24 nagrađene kompanije i da smo se istakli među ostalim brendovima u Srbiji u organizaciji turističkih događaja na nivou cele Republike. Sve to, naravno, potvrdićemo i ove godine, od 20. do 23. juna u Novom Sadu i na Petrovaradinskoj tvrđavi, kao i uvek, sadržajnim programom i učešćem orkestara iz 10 zemalja.

Tamburica fest, najbolji festioval etno muzike u Evropi a sada i najbolja turistička manifestacija u Srbiji, zapravo će startovati iduće nedelje tradicionalnim okupljanjem slikara na već legendarnoj likovnog koloniji, a 20. juna će obradovati Novosađane u centru grada, da bi se od 21. do 23. preselili na Petrovaradinsku tvrđavu uz izuzetno bogat takmičarski program i revijalne nastupe Zvonka Bogdana, Marije Šerifović, Garavog sokaka i Dženana Lončarevića.

Marija Šerifović, naša pobednica Evrovizije, nije krila radost što će nastupiti na Petrovaradinu na najvećoj svtskoj smotri tamburice , i novinarima je izjavila:

– Obećavam da ću i ja biti deo sledeće komšpilacije „Prijatelji tamburica festa“. Rekla je Marija aludirajući na popularani „ce- de“ kojim je prošle godine sa izborom najlepših pesama festiovala, obeležen jubile, decenija rada.

Sa svoje strane, Dženan Lončarević je naglasio da je već učestvovao na „Tamburici“.

Možda se zato i uvek rado vraćam. Posebno mi je zadovoljstvo što sam ove godine deo programa najboljeg festivala i obećavam da ćemo napraviti nezaboravno veče- rekao je Lončaervić.