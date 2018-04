TO Grada Novog Sada, dobitnik je nagradne „Najboljih 99 u Srbiji“ i plakete od Serbia Fashion Week

Protekle nedelje, Turističkoj organizaciji Grada Novog Sada, dodeljena je nagrada za 2017. godinu – „Najboljih 99 u Srbiji“, gde je upravo naša organizacija prepoznata kao jedna od najboljih na polju promocije turizma.

Sinoć, 29.04.2018. godine, na završnoj svečanosti manifestacije Serbia Fashion Week u Novom Sadu, našoj organizaciji dodeljena je plaketa za doprinos razvoju i promociji ove manifestacije.

POČINJE SEZONA MANIFESTACIJA I DOGAĐAJA NA OTVORENOM PROSTORU

Najavom brojnih manifestacija koje će se održavati u narednom mesecu u Novom Sadu, počinje i zagrevanje za letnju sezonu, koja će, prema informacijama iz sektora turističke privrede, ove godine biti izuzetno dobra, kada je reč o brojnim dešavanjima, ali i o očekivanom broju turista u narednom periodu u našem gradu.

Nakon prvog maja, već sledećeg vikenda 05. i 06. maja održava se Đurđevdanski uranak na Fruškoj gori u organizaciji planinarskog društva „Vilina Vodica“. Takođe, 06. maja održava se trofej Novog Sada (takmičenje u orijentiringu) na Paragovu u organizaciji Orijetaciono atletskog kluba Novi Sad, dok 06. maja startuje Fruškogorski MTB maraton u organizaciji kluba za planinski biciklizam „Fanatic“ iz Novog Sada.

09. maja tradicionalno od 2007. godine, održava se manifestacija Ritam Evrope, u organizaciji Studentskog kulturnog centra Novi Sad (SKCNS), posvećena obeležavanju dana pobede nad fašizmom. Ova manifestacija se održava na Trgu slobode, a nastupaju Disciplin a kitschme, Let 3, The Toasters, Tri Kapljice.

Od drugih manifestacija do kraja meseca u Novom Sadu će se održati:

53. Evropski karate šampionat za seniore/ke u borbama i katama od 10. do 13. maja – SPENS

Food planet od 11. maja do 04. juna – Trg slobode

Festival ukusa – kafe, čokolade, knjige od 11. do 13. maja – SKCNS Fabrika

Baby Exit 12. i 13. maja – Petrovaradinska tvrđava

Muzeji za 10 od 14. do 20. maja – u ustanovama kulture

85. Međunarodni poljoprivredni sajam od 15. do 21. maja – Novosadski sajam

Međunarodna biciklistička trka „Trofej sajamskog grada“ 19. i 20. maja – Bulevar Evrope

Internacionalni festival kubanske muzike i plesa „Cubanero Salsa Festival“, od 24. do 27. maja – Centar grada i hotel Park

63. Sterijino pozorje od 26. maja do 03. juna – Srpsko Narodno pozorište.

Više informacija može se pronaći na sajtu www.novisad.travel

Veoma nam je drago, i sa ponosom ističemo, da je iza nas izuzetno uspešna promotivna sezona sajmova i da smo ostvarili veliki broj značajnih kontakata kada su u pitanju turoperatori i mediji, kao i da smo iz razgovora sa potencijlanim turistima došli do zaključka da veliki broj stranih turista ove godine jedan deo svog odmora planira da provede upravo u našem gradu i okolini.

Kada je reč o rezultatima prošlogodišnjih kampanja, Turistička organizacija Grada Novog Sada može da se pohvali činjenicom da je naplata boravišne takse u prvih 3 meseca 2018. godine iznosila 8.024.701,00 dinara, što je za 39,8% više nego u prva tri meseca prethodne godine (5. 738.282,11 dinara)

Upravo iz tih razloga, nastavljamo sa promo kampanjom i tokom letnje sezone koja sledi.

Već tokom meseca maja, startujemo sa promotivnim aktivnostima prema domaćim turistima, kao i prema turistima u regionu, putem elektronskih medija i društvenih mreža. Kampanja pod nazivom „Leto u Novom Sadu“ ima za cilj da informiše sugrađane, potencijalne turiste iz zemlje i regiona o svim mogućnostima za odmor koje imaju tokom boravka u Novom Sadu. Takođe, značajno je da najavimo svim zainteresovanima da će se u Novom Sadu u narednom periodu održavati i brojne manifestacije.

I pored svega navedenog, evidentno je da slobodnih smeštajnih kapaciteta ima sve manje, dakle u Novom Sadu se u narednih nekoliko meseci već traži, kako mnogi vole da kažu, „krevet više“.

Dobro je da znamo da su već sada brojni kapaciteti popunjeni i da imamo najave kroz naše kanale informisanja, a to su uglavnom turističke agenicje iz regiona, da postoji izuzetno veliko interesovanje za dolazak turista u narednom periodu što zbog boravka u prirodi, tako i zbog brojnih manifestacija za koje vlada veliko interesovanje.

Novi Sad postaje sve značajnija i poslovna destinacija, i destinacija u kojoj brojne kompanije organizuju svoje sastanke, okupljanja i „team building“-e, pa tako u narednom periodu pored inostranih gostiju, očekujemo i radujemo se dolasku velikog broja domaćih turista.

U Novom Sadu će tokom meseca maja, u organizaciji Turističke organizacije Srbije, boraviti i dve velike evropske TV kuće koje će snimati putopisne emisije za potrebe svog tržišta (Francuska i Velika Britanija), gde će Novi Sad imati značajno mesto promocije u tim emisijama.

Turistička organizacija će od sredine maja meseca ponovo krenuti sa besplatnim promotivnim turama i to:

dve ture na engleskom: Novi Sad iz jevrejskog ugla i Novi Sad iz ženskog ugla i tri ture na srpskom: Petrovaradinska tvrđava, Novi Sad iz jevrejskog ugla i Novi Sad iz ženskog ugla.

Raspored ovih promotivnih tura objavljen je na našem sajtu http://novisad.travel/booking-tura/

ZVANIČNI PODACI O DOLASCIMA I NOĆENJIMA TURISTA U NOVOM SADU ZA PERIOD JANUAR-MART 2018. GODINE

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije na teritoriji Grada Novog Sada u periodu januar – mart 2018. godini ukupno je boravilo 32.358 turista što predstavlja porast u odnosu na isti period (januar – mart) prethodne godine za 14,3%. Od toga domaćih turista je bilo 12.567 (rast za 4,9%), a stranih 19.791 (rast za 21,1%). Prema istom izvoru u periodu januar – mart 2018. godine ukupno je ostvareno 70.544 noćenja što predstavlja porast od 36,6%. Od toga domaći turisti su ostvarili 24.131 noćenja (rast za 26,1%), a strani 46.413 (rast za 42,8%).

Prema istom izvoru, u martu 2018. godine na teritoriji Grada Novog Sada ukupno je boravilo 13.553 turista što predstavlja porast u odnosu na mart prethodne godine za 13,6%. Od toga domaćih turista je bilo 5.156 (rast za 11,9%), a stranih 8.397 (rast za 14,7%). U martu 2018. godine ukupno je ostvareno 29.664 noćenja, što predstavlja rast od 37,7% u odnosu na isti mesec prethodne godine. Od toga domaći turisti su ostvarili 10.185 noćenja (rast za 39,8%), a strani 19.479 (rast za 36,7%).