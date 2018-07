Toplana nastavlja sa radovima na rekonstrukciji vrelovoda

Javno komunalno preduzeće „Novosadska toplana“ Novi Sad u četvrtak, 5. jula 2018. godine, počinje sa radovima na rekonstrukciji vrelovoda od raskrsnice Bulevara oslobođenja i Bulevara cara Lazara, do raskrsnice Bulevara cara Lazara i Fruškogorske ulice u Novom Sadu. Zbog pomenutih radova, prema Rešenju Gradske uprave za saobraćaj i puteve, određuje se privremena izmena režima saobraćaja na delu kolovoza, parkirališta, trotoara i biciklističke staze na Bulevaru cara Lazara, od Bulevara oslobođenja do Fruškogorske ulice. Za vreme trajanja radova, zauzima se biciklistička staza, parkiralište i povremeno krajnja desna saobraćajna traka za potrebe pristupa gradilišnih vozila. Privremena izmena režima saobraćaja će trajati do 31. avgusta 2018. godine. Centar za odnose s javnošću