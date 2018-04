Trajna vrednost dela Marka Čelebonovića

Pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama Dragana Milošević je sinoć, govoreći na otvaranju izložbe „Pasteli Marka Čelebonovića“ u Spomen-zbirci Pavla Beljanskog, rekla da ništa nije tako surov, ni tako pravdan sudija kao vreme, i da je to najvidljivije u umetnosti, u kojoj, neka u doba njihovog nastajanja veoma popularna dela i njihove autore potpuno briše iz kolektivnog sećanja, a druge, opet, pretvara u trajne vrednosti.

„Od smrti Marka Čelebonovića minule su 32 godine i one nisu umanjile ni vrednost njegovog dela, ni značaj njegovog imena, naprotiv. O tome svedoče i ova izložba i pasteli koji su pred nama i koje, zahvaljujući Muzeju „Cepter“ i, naravno, Spomen-zbirci Pavla Beljanskog prvi put imamo priliku da vidimo“, dodale je Miloševićeva.

Ona je naglasila da spoj velikog slikara i ove Spomen-zbirke, razume se, nije slučajan, jer je „ne samo umetnički rafinirani gospodin Beljanski je, naročito između dva svetska rata, okupljao, pomagao i podsticao slikare čija imena, i danas, a rekla bih i za večnost, čvrsto stoje na pijedestalu našeg slikarstva“.

„Petar Lubarda, Milo Milunović, Sava Šumanović, Milan Konjović, Petar Dobrović i, najzad, Marko Čelebonović s kojim se večeras ovde susrećemo, samo su neka od velikih imena iz tog svojevrsnog kruga Pavla Beljanskog“, dodala je ona.

Prema njenim rečima, kad se izgovore sva ta imena, „gotovo je nemoguće izbeći asocijaciju da smo se mi, kao narod, od svih grana umetnosti, upravo u slikarstvu više nego u bilo čemu drugom izdigli do evropskih visina“.

„Ili, bolje rečeno, da su nas do tih visina izdigli upravo pomenuti velikani među kojima Marko Čelebonović svakako ima posebno mesto. To je razlog da ne samo danas, nego i zauvek budemo zahvalni i to, sigurno, daje dodatni značaj i izuzetnu vrednost ovom, novom susretu sa Čelebonovićevim delom, ovoga puta kroz predivne pastele koji su pred nama i fotografije koje se, upravo ovde, javnosti prezentuju prvi put“, zaključila je Miloševićeva.

Ispred Spomen zbirke Pavle Beljanski pozdravne reči uputila je v.d. upravnica mr Milana Kvas, dok je izložbu zvanično otvorila direktorka Muzeja „Cepter“ dr Ivana Simeonović – Ćelić.