SVETSKI KUP U BEOGRADU (1-3. JUN 2018)

Tri srpska čamca u polufinalu na Adi Ciganliji

Miloš Vasić u skifu, Igor Đerić i Aleksandar Beđik u dubl skulu i Nataša Zarić i Jovana Arsić u ženskom dvojcu plasirali se u subotnje polufinale Svetskog kupa koji je u petak, 1. juna 2018, počeo u Beogradu. – Aleksandar Filipović u skifu, Miloš Stanojević u skifu za lake veslače i Vukašin Pivač i Dušan Slavnić u dubl skulu 2. juna nastupaju u C finalima, Marko Marjanović u D finalu skifa

Naša zemlja će u subotu, 2. juna 2018, imati četiri čamca u polufinalu Svetskog kupa koji je u petak počeo u Beogradu na Regatnoj stazi na Savskom jezeru. Jedan od tri srpska skifa stigao je do najboljih 12. To je Miloš Vasić koji je s 7:11.79 zauzeo treće mesto u četvrtoj grupi četvrtfinala i u subotu od 12,28 č boriće se za plasman u finala. U istoj trci Aleksandar Filipović bio je četvrti s rezultatom 7:13.93 pa će u subotu nastupiti u C finalu od 10,25 č. Pored Vasića iz ove grupe četvrtfinala u polufinale su se plasirali čamci Kube (7:08.25) i Nemačke2 (7:09.22), dok su Belorusija2 (7:16.90) i Mađarska2 (7:17.86) trku završili na petom, odnosno šestom mestu. Marko Marjanović u subotu od 9,40 č veslaće u D finalu. U drugoj grupi četvrtfinala naš skifista zauzeo je šesto mesto s rezultatom 7:52.73. Prva tri mesta u ovoj grupi pripala su čamcima Norveške (7:09.99), Belorusije1 (7:12.94) i Švajcarske1 (7:15.04) koji će nastupiti u polufinalu. Četvrta je bila Bugarska (7:24.53), a pete SAD (7:30.93). Iz prve grupe četvrtfinala u polufinale su se plasirali čamci Rusije1 (7:07.67), Nemačke1 (7:09.95) i Češke (7:15.80), a iz treće Švajcarska2 (7:05.44), Danska (7:07.88) i Švedska (7:08.14).

Osvajači prošlogodišnjeg evropskog srebra u dubl skulu za seniore do 23 godine, Igor Đerić i Aleksandar Beđik, stigli su u istom čamcu do najboljih 12 posada na Svetskom kupu u Beogradu. Naš čamac je s vremenom 6:34.70 trijumfovao u drugoj grupi repesaža i tako se uz drugoplasirani čamac Grčke (6:38.82) plasirao u polufinale koje je na programu u subotu od 11,46 č. Drugi srpski dubl skul Vukašin Pivač, Dušan Slavnić u istoj trci bio je treći s rezultatom 6:42.19 pa će u subotu nastupiti u C finalu od 10,10 č. U D finale iz ove grupe repesaža otišla je posada Belorusije (6:49.39).

– Za razliku od trke kvalifikacija, koju su otvorili nešto lošije, Đerić i Beđik su u repesažu izveslali odlično od početka do kraja. Pobedili su Grčku od koje su lane izgubili u finalu Evropskog prvenstva za seniore do 23 godine. Doduše, u ekipi Grčke je došlo do izmene jednog člana u odnosu na 2017. U svakom slučaju momci su plasmanom u polufinale ispunili cilj za petak. Konkurencija je paklena. U mnogim dubl skulovima veslaju osvajači svetskih odličja i u borbi za finale nas očekuje ogroman izazov – istakao je Đerićev i Beđikov trener Aleksandar Ivković.

Iz prve grupe repesaža među 12 najboljih plasirale su se posade Holandije2 (6.30.30) i Kine1 (6:35.01), iz treće Litvanija2 (6:31.45) i Poljska (6:33.20), a iz četvrte Norveška (6:34.76) i Kina2 (6:39.34). U polufinale iz prepodnevnih kvalifikacija direktno su otišli čamci Velike Britanije, Nemačke, Rumunije i Litvanije1.

Nataša Zorić i Jovana Arsić plasirale su se u polufinale ženskog dvojca (subota, 11,16 č) pošto su u repesažu ove discipline s vremenom 7:46.76 zauzele drugo mesto. Pored našeg čamca iz repesaža mesto među 12 najboljih obezbedile su i posade provoplasirane Kine1 (7:42.64) i trećeplasirane Kine2 (7:47.06), dok će četvrtoplasirana Mađarska (7:50.46) i petoplasirana Južna Koreja (8:07.72) veslati u C finalu. Iz kvalifikacija direktno u polufinale plasirali su se čamci Velike Britanije1, Velike Britanije2, Republike Irske, Kanade, Španije, Holandije, Danske, Kine3 i Poljske.

– Zarićeva i Arsićeva su plasmanom u polufinale napravile sjajan rezultat tim pre što je ovo potpuno nova ekipa koja je sastavljena pre svega dve nedelje. Odlično su izveslale i u kvalifikacijama i i repesažu i zasluženo su se našle među 12 najboljih ekipa. Sutra je novi dan, a za ovako neiskusnu i mladu ekipu svaka trka je novi izazov. Sve u svemu njih dve su već dokazale da imaju perspektivu i da mogu da predstavljaju nosioce razvoja ženskog veslanja u našoj zemlji – kazao je koordinator ženskog veslanja Dušan Kovačević.

Miloš Stanojević je za dlaku ostao bez polufinala pa će se u subotu od 9,55 č boriti za plasman od 13. do 18. mesta u skifu za lake veslače. Naš „lakić“ je većim delom trke u četvrtoj grupi četvrtifnala bio na trećem mestu, ali je na kraju s vremenom 7:26.08 završio kao četvrti i tako otišao u C finale. Prva tri mesta koja su vodila u polufinale osvojili su čamci Slovenije1 (7.21.40), Velike Britanije (7:24.18) i Norveške (7:25.40). Petoplasirana Danska (7:45.64) i šestoplasirana Južna Koreja (7:54.59) nastupiće u D, odnosno E finalu. Iz prve grupe četvrtfinala u polufinale su se plasirali čamci Mađarske (7:18.39), Grčke2 (7:22.05) i Kine (7:22.53), iz druge Švajcarska2 (7:22.83), Belgija (7:25.11) i Grčka1 (7:28.69), a iz treće Nemačka1 (7:28.31), Nemačka2 (7:35.24) i Austrija1 (7:38.76).

Miloš Vasić vesla za odličje u Beogradu

Srpski skifista Miloša Vasić plasirao se u finale Svetskog kupa na Regatnoj stazi na Savskom jezeru gde će se u nedelju 13,33 č boriti za postolje sa čamcima Švajcarske, Kube, Češke, Danske i Nemačke. – Igor Đerić i Aleksandar Beđik u dubl skulu i Nataša Zarić i Jovana Arsić u ženskom dvojcu u B finala svojih disciplina

Satnica srpskih čamaca na Svetskom kupu u Beogradu u subotu, 2. juna

D finale – Skif Marko Marjanović – SRBIJA, Mađarska2, SAD, Španija2, Ukrajina, Litvanija1 – 9,40 č

C finale– Skif za lake veslače Miloš Stanojević – 9,55 č

C finale – Dubl skul Vukašin Pivač, Dušan Slavnić – Estonija 2, SRBIJA, Estonija1, Holandija2, Moldavija, Belorusija – 10,10 č

C finale – Skif Aleksandar Filipović – Belorusija2, Finska1, Velika Britanija, SRBIJA, Bugarska, Kanada – 10,25 č

Polufinale – Ženski dvojac Nataša Zarić, Jovana Arsić – Poljska, Velika Britanija2, Danska, Španija, Republika Irska, SRBIJA – 11,16 č

Polufinale – Dubl skul Igor Đerić, Aleksandar Beđik – Poljska1, SRBIJA, Nemačka, Velika Britanija, Norveška, Kina1 – 11,46 č

Polufinale – Skif Miloš Vasić – SRBIJA, Nemačka1, Švajcarska2, Kuba, Belorusija1, Švajcarska1 – 12,34 č