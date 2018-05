U Bačkoj Palanci prezentovan celokupan proizvodni programa preduzeća “Majevica“

Vuk Radojević istakao značaj primene svaremene poljoprivredne mehanizacije

“Domaća proizvodnja poljoprivrednih mašina je nešto što svakako treba podržati. Republička i Pokrajinska vlada su to prepoznale kroz subvencije, koje su dodelile poljoprivrednicima za obnovu poljoprivredne mehanizacije u 2017. godini. Činjenica je da je adekvatna mehanizacija značajna i doprinosi boljem proizvodnom rezultatu, a “Majevica” je naš renomirani brend poljoprivredne mehanizacije, koji predstavlja odličan primer kako se postižu značajni rezultati i opstaje među jakom konkurencijom na tržištu”.

Ovo je danas istakao pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo mr Vuk Radojević prilikom obraćanja poljoprivrednicima u Bačkoj Palanci, gde je prisustvovao prezentaciji celokupnog proizvodnog programa preduzeća “Majevica“. On je ukazao da je 2017. godine Pokrajinska vlada po prvi put nabavku poljoprivredne mehanizacije uvrstila kao agrarnu meru, podsetivši da je ukupna investicija bila vredna 500 miliona dinara.

Radojević je pozvao poljoprivrednike da konkurišu na aktuelne konkurse resornog sekretarijata, među kojima je i konkurs za mlade poljoprivrednike do 40 godina, putem kojeg se može, između ostalog, nabaviti i nova priključna mehanizacija. Resorni sekretar je izneo da je za sredstva IPARD programa već prispelo 500 zahteva za nabavku poljoprivredne mehanizacije.

Radojević je još istakao ovom prilikom da naša država prepoznaje značaj domaće poljoprivredne proizvodnje i domaćeg proizvođača, i da isto tako vodi računa i o privlačenju stranih investicija, poput indijske koja je uložila u proizvodnju traktora u našoj zemlji. To je dodatni impuls razvoju proizvodnje poljoprivrednih mašina u našoj zemlji. On je naveo i značaj saradanje koju ostvaruju Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu i ovo preduzeće na polju inovacija. Podsetio je i da poljoprivrednicima Vojvodine stoje na raspolaganju izuzetno povoljne kreditne linije za nabavku nove pogonske i priključne mehanizacije kod Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede, Razvojnog fonda Vojvodine i Garancijskog fonda.

Preduzeće Majevica je poznati proizvođač poljoprivrenih mašina, i jedan od najvećih domaćih proizvođača savremenih pneumatskih sejalica, prikolica, berača, traktorskih cisterni. Ove godine prikazala je novitete sa kojima prati zahteve i raѕvoj tržišta. Noviteti u ovoj godini su nošene prskalice, cisterna od 18.000 litara, kao i teška drljača i setvospremač. Ova domaća kompanija ostvaruje značajan izvoz prema ruskom tržištu i svim bivšim jugoslovenskim republikama.