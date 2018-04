U centru Novog Sada proširen režim “plave zone“ za parkiranje

Na osnovu rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve, od 1. maja 2018. godine u organizovani sistem naplate parkiranja ulaze sledeće ulice:

– Vuka Karadžića (od Ulice vojvode Bojovića do Kisačke ulice)

– Arhimandrita Jovana Rajića

– Lukijana Mušickog (od Kisačke ulice do Ulice vojvode Bojovića)

– Đorđa Markovića Kodera

– Vojvode Šupljikca

– Đurđa Brankovića

– Kraljevića Marka (od Ulice vojvode Bojovića do Bulevara kralja Petra I)

– Kisačka (od Temerinske ulice do Bulevara kralja Petra I)

Ova parkirališta biće u režimu plave zone, bez vremenskog ograničenja. Kontrolori JKP „Parking servis“ intenzivno će obaveštavati građane o početku naplate, a od 14. maja izdavaće se Nalozi za plaćanje posebne parking karte.Građani koji imaju prebivalište u navedenim ulicama i poseduju vozilo u vlasništvu, imaju pravo na povlašćenu stanarsku kartu, po ceni od 130,00 dinara na mesečnom nivou. Stanarske karte se izdaju na blagajni JKP „Parking servis“ u Ulici Filipa Višnjića 47, svakog radnog dana i subotom od 8 do 20 časova. Za regulisanje stanarske karte potrebno je, pored originala na uvid, dostaviti i fotokopije lične karte i saobraćajne dozvole.