U Kisaču održan treći festival slovačkog praznika lepote narodnih nošnji

Treći po redu festival “Slovačka narodna nošnja Slovaka u Vojvodini” održan je juče u Kisaču, gde je nakon defilea učesnika obučenih u slovačke nošnje iz različitih krajeva Vojvodine, otvorena izložba trenutno jednog od najboljih fotografa iz Republike Slovačke Petera Brenkusa pod nazivom „Ticha krasa“, što simbolizuje nežnu ili jednostavnu lepotu.

Pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama Dragana Milošević svečano je otvorila ovu izložbu, na kojoj su veštim fotografskim objektivom izložene impresivne fotografije mladih devojaka u prelepim slovačkim narodnim nošnjama.

Pozdravljajući prisutne i samog autora Petera Brenkusa, Miloševićeva je, uz divljenje, izrazila zadovoljstvo što upravo u godini koja je obeležena kao godina zaštite kulturnog nasleđa, ne samo kod nas, već i u celoj Evropi, mi to bogatstvo nasleđa danas imamo ispred sebe.

„I kao što svaka slika govori umesto hiljadu reči, tako i mi danas možemo sa ponosom da kažemo da naše bogatstvo upravo jeste ova različitost i posebnost, koja ovaj prostor gde se prepliću tolike kulture, nacije, običaji, istorije čini sasvim drugačijim i zato sa ponosom vam mogu poželeti da ovaj festival, kao i svi njegovi prateći sadržaji potraju što više, u čemu će vam Pokrajinska vlada i sekretarijat na čijem sam čelu biti sigurni i pouzdani partneri“ rekla je otvarajući izložbu Dragana Milošević.

Treći festival „Slovačka narodna nošnja Slovaka u Vojvodini” zvanično je otvorio pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučno istraživačku delatnost prof. dr Zoran Milošević, koji je ovom prilikom istakao značaj ovog festivala, jer impozantnim načinom čuva tradiciju Slovaka na ovim prostorima, staru tri veka.

„Vekovna tenzija ljudi na ovim prostorima da skromnim životom, u lepoti i ljubavi žive i stvaraju, Slovaci su to očuvanjem svoje tradicije i dokazali“ rekao je prof. dr Milošević i dodao da sve ove nošnje oko nas i pred nama svedoče o ugrađenoj lepoti, koja traje i simbolizacija nošnji kroz status porodice, prepoznavanje žene od devojke po bojama, kao i pečat prostora sa kojeg dolaze nam govore da i tada, kao i danas čine posebnost, jer energično promovišu kulturni i nacionalni identitet na ovim prostorima, a nas sve zajedno zbog svega toga čine ponosnim.



Ispred Grada Novog Sada pozdravne reči uputio je član Gradskog veća za kulturu Dalibor Rožić, a među zvanicama su bili i pokrajinski sekretar za finansije Smilja Jovanović i potpredsednica Skupštine AP Vojvodine Snežana Sedlar, koji su svi zajedno sa sekretarima Draganom Milošević i prof. dr Zoranom Miloševićem, kako su to organizatori festivala nazvali „krstili“ novu fotomonografiju “Slovačka lepota”, autora Pavela Surovog i Branislava Kokavca.

Po rečima direktora Kulturnog centra „Kisač“ u Kisaču Pavela Surovog , posetioci i ovog trećeg festivala, koji za temu ima stare slovačke nošnje, imaju priliku da vide kako su se Slovaci oblačili po drugim selima u Vojvodini, ali onako kako su to slovačke bake i prabake činile. Kako on kaže, večeras je revija starih slovačkih nošnji i osim kisačkih tu su i one iz Stare Pazove, Kovačice, Bačkog Petrovca, Aradca, Bingule, Dobanovaca, Gložana, Padine, Selenče, Šida i Vojlovice. Na taj način, kako objašnjava Surovi, slovačka kultura i tradicija približavaju se bratskom srpskom narodu, kao i ostalim nacionalnim zajednicama u Vojvodini. Narodna nošnja kod Slovaka uvek je bila simbol tradicije, određivala je ekonomski status, bračni status, starost. Za svako slovačko mesto ili kraj vezivala se i specifična nošnja, a ta specifičnost ogledala se u korišćenju određenih krojeva, tkanina, ornamenata, u bogastvu kolorita, kao i u propratnim ukrasnim detaljima i nakitu.