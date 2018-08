U Narodnoj biblioteci iscureo gas, stradale dve osobe

Tanjug (Filip Krainčanić)

BEOGRAD – U Narodnoj biblioteci danas se dogodila nesreća u kojoj su poginula dva muškarca, a u toku je policijski uviđaj, a ulaz u zgradu biblioteke je zabranjen.

Izveštač Tanjuga javio je i da je jedan broj zaposlenih ispred zgrade, kao i vatrogasna vozila, a saobraćaj u toj ulici nije blokiran.U biblioteku su, nedugo nakon nesreće, došli i resorni ministar Vladan Vukosavljević i zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

Kako je saopštio MUP, u arhivu Narodne biblioteke u Beogradu, oko 13 sati došlo je do curenja gasa, a od posledica gušenja dve osobe su stradale.Pripadnici Sektora za vanredne situacije odmah po dojavi izašli su na lice mesta sa pet vozila i 18 vatrogasaca spasioca, a prilikom pretrage zgrade pronašli su dva muškarca u besvesnom stanju.

Nakon pokušaja reanimacije, konstatovana je smrt dvojice radnika jedne privatne firme, koji su najverovatnije radili probu sistema za gašenje požara, navodi se u saopštenju.

Policija će nastaviti da obezbeđuje teren dok se ne obavi uviđaj.Uzroci curenja gasa biće naknadno utvrđeni istragom.Tanjugu je u Hitnoj pomoći rečeno da su dva muškarca starosti oko 30 i oko 50 godina pronađeni su mrtvi u biblioteci.

Hitna pomoć je u 13.13 sati dobila poziv da se dve osobe guše i da se pretpostavljalo da je u pitanju prostor za rashladni sistem.

Prema nezvaničnim informacijama, koje su se mogle čuti na licu mesta, do nesreće je došlo prilikom isprobavanja na suvo protivpožarnih aparata kada je iscureo ugljen-dioksid.Vesić je izrazio u ime Skupštine grada Beograda saučešće porodicama tragično nastradalih radnika kompanije koja je održavala protivpožarni sistem.

„Ono što je najgore je da su izgubljena dva ljudska života i to se ne može vratiti“, rekao je Vesić novinarima.

Naveo je da je u pitanju bila vanredna kontrola protivpožarnih aparata u kontrolnoj sobi, a da je kompanija čiji su radnici stradali, imala redovan ugovor sa Narodnom bibliotekom.

On je podvukao da sada nije ugroženo ni samo zdanje, niti ljudi, te da je sve pod kontrolom, a da su na licu mesta policija i predstavnici tužilaštva.

„Šta se tačno desilo, pokazaće istraga“, rekao je Vesić.On je podsetio da je današnji incident treći sličan u poslednjih nekoliko dana u Beogradu, pa je apelovao na sve koji dolaze u dodir sa tim materijama da budu pažljivi, povedu računa i poštuju zakonske i bezbednosne procedure, jer ljudske živote ništa ne može da vrati.

Odgovarajući na pitanja novinara, Vesić je rekao da on ne može da govori ni o inicijalima stradalih radnika niti u kojoj su firmi radili i da će tužilaštvo izaći sa zvaničnim podacima.

Ministar kulture Vladan Vukosavljević izjavio je da zaposleni u Narodnoj biblioteci Srbije nisu bili ugroženi u nesreći koja se dogodila.Vukosavljević je rekao novinarima da policija i tužilaštvo utvrđuju okolnosti tog slučaja, a da je prema prvim informacijama do tragedije u NBS došlo kada se izlio otrovni gas iz aparata za gašenje požara koji su kontrolisala dva radnika privatne firme.

“Najtragičnije jeste da su život izgubile dve osobe koje su radile u ovlašćenoj firmi za servisiranje protivpožarnog sistema koji su bili u obilasku i kontroli sistema“, naveo je Vukosavljević i dodao da nisu bili ugroženi zaposleni u biblioteci i da nije oštećena imovina te ustanove.

Ministarstvo kulture i informisanja izrazilo je danas žaljenje zbog nesreće u Narodnoj biblioteci Srbije zbog nesreće koja je odnela dva ljudska života prilikom provere protivpožarnog sistema u Narodnoj biblioteci Srbije.

„Očekujemo da nadležni organi utvrde sve bitne okolnosti koje su dovele do ovog neželjenog događaja. U tome će Ministarstvo i Narodna biblioteka pružiti svu potrebnu pomoć“, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Vukosavljević je napomenuo da nije došlo do eksplozije nego do naglog curenja gasa u kontrolnoj sobi nakon čega su zaposleni odmah evakuisani.On je rekao da su radnici nastradali, jer se očigledno radi o veoma skučenom prostoru kontrolne sobe, te da gas obično izaziva nesvesticu, a ne smrt.

On je naveo da su radnici došli u vanrednu kontrolu sistema i da je redovna kontrola poslednji put obavljena 22. aprila ove godine.Kako je rekao, prema propisima, redovna kontrola se obavlja svakih šest meseci i tada se kontroliše ceo sistem.Vukosavljević je dodao da nema informaciju da li su radnici bili pozvani ili ih je firma poslala u kontrolu.

