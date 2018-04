UEFA kaznila Vošu

FK Vojvodina ostaće bez planiranih 215.000 evra, koliko joj je po pravilniku sledovalo za učešće u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope, u kom je ispala od slovačkog Ružomberoka.

Kako prenosi Mondo, Vojvodina je od Fudbalskog saveza Srbije za nastup u kvalifikacijama za Ligu Evrope dobila licencu i pored neregulisanog duga u iznosu od 172.000 evra. Pre toga, Novosađani su uspeli da pokriju veći deo dugovanja, koje je iznosilo 632.000 evra.Kako prenosi Mondo, Vojvodini je prvobitno odbijena licenca za igranje u međunarodnim takmičenjima, ali je ona igrala na osnovu licence Fudbalskog saveza Srbije.

Iako to nije dozvoljeno, UEFA je procenila da u ovom slučaju ne postoji odgovornost Fudbalskog saveza Srbije.

Osim Vojvodine, UEFA je kaznila i Tiranu, švajcarski Sion i kazahstanski Irtiš.

Kao što je istina da među fudbalerima Vojvodine vlada odlična atmosfera i da je novi šef stručnog štaba Aleksandar Veselinović uneo novi dah motivacije i optimizma, činjenica je i to da su poraženi od Napretka u Kruševcu drugi put za samo četrdesetak dana, ponovo rezultatom 0:1.

Iako su pružili bolju igru nego u pomenutom duelu, nisu uspeli da izbore ništa više od minimalnog poraza, koji bi mogao da označi i kraj njihovih snova o borbi za izlazak na evropsku scenu. Gol Vulića iz penala bio je dovoljan domaćinu da obraduje oko 2.500 gledalaca na stadionu Mladost i da rastuži stotinak pristalica Voše, koji su i ovog puta bili podrška Dušanu Jovančiću i saigračima.

„I pored poraza, bili smo kompaktni, agresivni i delovali smo kao ozbiljan tim u Kruševcu“, rekao je Aleksandar Veselinović, posle novog debija na klupi Voše.

„Igrači su ispoljili zavidni voljni momenat i motivaciju, što me ohrabruje na putu na koji smo zakoračili, a to je stvaranje autoriteta igre i traženja odgovarajućih igračkih rešenja u budućem periodu. Domaćin je postigao jedini gol iz situacije koje smo se pribojavali, odnosno na strani gde smo imali dva mlada i neiskusna igrača Lazarevića i Veselinovića. Vukanović je jako dobar fudbaler i to je umeo da iskoristi. Posle gola Napretka, apsolutno smo kontrolisali situaciju na terenu, ali, nažalost, nismo uspeli da stvorimo prilike kako bismo to krunisali golom“.

Na pitanje da li to znači da su odustali od borbe za Evropu već posle prvog kola plej-ofa, Veselinović je odgovorio:

„Ne, nismo odustali, niti na to imamo pravo. Objektivno gledajući, do kraja je ostalo još šest kola i imamo zaostatak od šest bodova za Spartakom i Radničkim, četiri koraka smo iza Čukaričkog i Napretka i dva iza Voždovca, ali ćemo se boriti do kraja i videćemo gde će nas to odvesti. Potrebno nam je vreme, ali mislim da smo na dobrom putu.“

U nedelju se na „Karađorđu“ igra vojvođanski derbi Vojvodina – Spartak ŽK. Biće to novi, ni malo lagan izazov za crveno-bele, koji će biti lišeni pomoći Nikole Antića i Lazara Arsića (akumulirali žute kartone).

„Želim da duel između Spartaka, koji je za mene završena priča, i Vojvodine, kluba koji je moja sadašnjost, ne izađe iz okvira fudbala i pokrajinskog derbija. Subotičani imaju mir u ekipi, a novi trener Vladimir Gaćinović je nastavio posao koji smo zajednički započeli. Spartak će se naći u ulozi favorita u toj utakmici, što se veoma retko dešavalo kroz istoriju duela ova dva kluba. No, to je objektivna situacija. Svesni smo da nas očekuje teška utakmica, a dodatna nevolja za nas je činjenica da Antić i Arsić, dvojica veoma kvalitetnih fudbalera, neće moći da igraju. Tokom nedelje moraćemo da pronađemo zamene za njih, ali i da nastavimo rad na uspostavljanju željenog načina igre. Vojvodina je veliki klub, a da bi ostvarivala rezultate kojima teži mora da poseduje autortet u tom segmentu. Nema kukanja, nema traženja bilo kakvih izgovora, tim pre što je pred nama i posao na dodatnoj selekciji igrača“, kazao je Veselinović.