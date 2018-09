Ukida se Zakon o smanjenju penzija

BEOGRAD – Skupština Srbije usvojila je danas izmene i dopune Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju kojim se, između ostalog, ukida Zakon o smanjenju penzija najkasnije do 30. septembra 2018. godine.

Među brojnim izmenama Zakona o PIO, ključna je ukidanje smanjenja penzija, zahvaljujući kojoj će oktobarsku penziju (isplata u novembru) penzioneri dobiti sa uvećanjem.

Novim zakonom utvrđen je pravni osnov kojim se daje mogućnost Vladi za isplatu novčanog iznosa kao uvećanja uz penziju u zavisnosti od ekonomskih kretanja i finansijskih mogućnosti budžeta Republike Srbije.

Pored toga, menja se način obračuna visine prevremene starosne penzije za osiguranike kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem (tzv. beneficirani stažž), a koji odlaze u prevremenu starosnu penziju uz smanjenje visine penzije, tako da se „penali“ za ove osiguranike računaju u odnosu na njihovu sniženu starosnu granicu za svakog konkretnog osiguranika sa beneficiranim stažom

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević izjavio je ranije da vlada radi na približavanju penzija minimalnoj potrošačkoj korpi, odnosno prosečnoj plati u Srbiji.

„Zakon je podložan promenama, ali smo mi odgovornom politikom pokazali da penzije mogu da rastu i one će biti veće od 8,8 do 13, 2 odsto veće i to važi za sve penzionere. Naravno da reč sa naše strane postoji. Mi smo zahvalni penzionerima što su imali strpljenja do sada“, rekao je Đorđević u Skupštini Srbije.On je rekao da Vlada Srbije želi da povećava penzije mnogo više od realnog rasta cena i inflacije.

Ranije su se, prema njegovim rečima, penzije usklađivale sa rastom inflacije i rastom cena na malo, a u takvom sistemu odnos penzija i potrošačke korpe nije bio dobar.

„Ukoliko bismo imali usklađivanje prema inflaciji i rastu cena, pratili biste u istom razmaku minimalnu potrošačku korpu. Smatramo da će država u narednim godinama i u ovoj godini pokazati dobre rezultate i da ima prostora da povećanje penzija bude mnogo veće“, rekao je Đorđević.

Povećanje penzija će se vršiti na predlog Vlade Srbije, a o tome će odlučivati Skupština Srbije u okviru zakona o budžetu i budžetskom sistemu, rekao je ministar.

Izvor: Tanjug

