Ulaganje u Palić – dugotrajno ulaganje u turizam

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović, zajedno sa vlasnikom italijanske kompanije „Kaminada“ („Caminada“) Aldom Kaminadom, položio je danas, u industrijskoj zoni Mali Bajmok u Subotici, kamen temeljac za izgradnju nove fabrike i potom obišao „Veliku terasu“ na Palićkom jezeru, gde započinju radovi na rekonstrukciji ovog objekta, značajnog za razvoj turizma celog kraja.

Pogon „Kaminade“ je prva međunarodna fabrika krovne grupe „Tim plastik“, koja se gradi van Italije i zahvaljujući svim institucijama, kako je izjavio investitor Aldo Kaminada, srpske super-sposobne države, za svega šest meseci od kupovine zemljišta počinje izgradnja ovog pogona visoke tehnologije za termoplastičnu izradu kalupa putem injekcijskog ubrizgavanja. Ovo je prva faza investicije i podrazumeva izgradnju hale od tri hiljade kvadratnih metara. U narednih pet godina investicija će dostići vrednost od pet miliona evra i zaposliti od 50 do 70 radnika.

Povodom izgradnje nove fabrike u subotičkoj privrednoj zoni, prve koju ova kompanija gradi van Italije, predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović je rekao da dobar odnos sa stranim investitorima predstavlja primer koji potvrđuje ukupnu sliku jedne nove Vojvodine. On je naveo da je pre godinu dana u Vojvodini bilo nešto manje od 19 procenata nezaposlenih, a da ih je danas već manje od 13 procenata. Mirović je naglasio da i rast prihoda od poreza na zarade i od poreza na dobit kompanija omogućava investiranje u nove industrijske zone, komunalnu i saobraćajnu infrastrukturu, u zdravstveni sistem čime se unapređuju i sve druge oblasti rada i života i da će Vojvodina, kako je rekao, polako ali sigurno ponovo prednjačiti.

Predsednik Pokrajinske vlade najavio je da će Razvojna agencija Vojvodine, formirana pre samo šest meseci, već naredne nedelje pokrenuti prvi javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava i izrazio očekivanja da će tako sve kompanije, i domaće i strane, dobiti dodatni impuls za razvoj preduzetništva.

„Ideja je da po jednom ubrzanom ritmu smanjujemo broj nezaposlenih. Ideja je da se povećaju zarade u javnom sektoru- to najavljuje Vlada na nacionalnom nivou, a što brže budemo išli na povećanje broja kompanija koje investiraju, sam odnos ponude i tražnje će dovesti do toga da će se kroz tražnju za većim brojem zaposlenih povećavati i cena njihovog rada. I već sada od vlasnika mnogih kompanija, u Subotici posebno, čujem da je sve teže doći do radnika koji su ranije bili plaćeni sa trideset, trideset pet hiljada dinara, i da to praktično u Subotici nije moguće. To je konačni cilj – ne samo povećavanje broja zaposlenih već i rast zarada u privatnom sektoru , koji će uvek biti veći nego što je rast zarada u javnom sektoru. To će uticati na ukupno ozdravljenje ekonomije. Posao koji je Vlada na nacionalnom nivou uspešno provodila minulih godina, sada polako daje rezultate i oni su vidljivi u tkivu naše ekonomije, posebno u Vojvodini“, rekao je Mirović i zahvalio se još jednom na ovoj odluci Aldu Kaminadi da investira baš u našoj sredini.

Nakon obilaska „Velike terase“ na Palićkom jezeru, predsednik Pokrajinske vlade izjavio je da je to jedna od četiri glavne destinacije u Vojvodini gde će Pokrajinska vlada realizovati projekte koji doprinose povećanju njihove turističke atraktivnosti. Mirović se osvrnuo i na to da se broj stranih turista u Vojvodini stalno povećava, da dolaze čak iz Kine, Irana i Izraela i da je to rastuća grana privrede koju treba podržati.

Inače, za rekonstrukciju „Velike terase“ i uređenje „Velikog parka“ na Paliću, iz pokrajinskog budzeta je Gradu Subotici, preko Uprave za kapitalna ulaganja Vojvodine, dodeljeno 77,7 miliona dinara. „Velika terasa“, objekat izgrađen u stilu secesije početkom 20. veka, i „Veliki park“, jedini pejzažni park u Srbiji, predstavljaju jedinstvenu ambijentalnu celinu.

Polaganju kamena temeljca nove fabrike i obilasku radova na Paliću prisustvovali su i gradonačelnik Subotice Bogdan Laban i direktor Uprave za kapitalna ulaganja Vojvodine Nedeljko Kovačević.