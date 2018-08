Upozorenje: U nedelju nepogode, obilne padavine, grad…

NOVI SAD – Republički hidrometeorološki zavod upozorio je danas da se u nedelju, 26. avgusta, očekuju kratkotrajne vremenske nepogode praćene obilnim padavinama (30 mm, lokalno i više), gradom i olujnim vetrom.

U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo. Ujutru na severu, posle podne, uveče i u toku noći i na zapadu i jugu Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti pljuskovi sa grmljavinom.

Vetar slab, ujutru na jugu Banata umeren, jugoistočni, na severozapadu severozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 22 C, najviša dnevna od 30 do 34 C.U Novom Sadu pretežno sunčano i toplo. Vetar slab jugoistočni. Jutarnja temperatura oko 22, najviša dnevna oko 33 C.

Izgledi vremena za sedam dana, do 1. septembra:

U nedelju pre podne na severozapadu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima naoblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom, pojačanim severozapadnim vetrom i osetnim padom temperature. U zoni fronta lokalno obilne padavine, grad i olujni udari vetra.

U ponedeljak pretežno oblačno, za sedam do 10 stepeni svežije, mestimično sa kišom. U utorak postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje.Zatim će do kraja perioda preovlađivati sunčano uz postepeni porast temperature.

Izvor: Tanjug