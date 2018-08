Vasić i Beđik u polufinalu EP

EVROPSKO PRVENSTVO ZA SENIORE (GLAZGOV, VELIKA BRITANIJA, 2-5. AVGUST 2018)

U četvrtak, 2. avgusta 2018, u Glazgovu počelo Evropsko prvenstvo za seniore. – Miloš Vasić i Nenad Beđik iz repesaža stigli do polufinala dvojca koje je na programu 3. avgusta od 12,42 č. – U petak ostali srpski čamci veslaju repesaže svojih disciplina

Miloš Vasić i Nenad Beđik plasirali su se u polufinale Evropskog prvenstva za seniore koje je u četvrtak, 2. avgusta 2018, počelo u Glazgovu. Naš dvojac je za proboj među 12 najboljih čamaca morao prvog dana šampionata da izvesla dve trke. U prvoj grupi repesaža trijumfovao je s vremenom 6:33.77 i tako stigao do bitke za finale u petak od 12,42 č. Pored naše posade iz ove grupe repesaža su do polufinala stigli i čamci Republike Irske (6:35.74) i Ukrajine (6:36.11), dok će posade Austrije (6:38.80) i Mađarske (6:52.80) u petak veslati u C finalu. Iz druge grupe repesaža u polufinale su otišli čamci Rusije (6:41.27), Nemačke (6:42.02) i Holandije (6:42.97). Prethodno Vasić i Beđik su u prvoj grupi kvalifikacija s vremenom 6:45.09 zauzli treće mesto. Prva dva mesta, koja su direktno vodila među 12 najboljih čamaca, osvojile su posade Rumunije (6:30.54) i Francuske (6:32.39). Iz druge grupe kvalifikacija direktno u polufinale otišli su čamci Belorusije (6:37.38) i Velike Britanije (6:37.76), a iz treće posade Hrvatske (6:39.45) i Italije (6:47.05).

I ostali srpski čamci su prvog dana šampionata nastupili u kvalifikacijama, a nijedan nije uspeo da se direktno iz prve trke plasira u narednu rundu takmičenja. Marko Marjanović je u drugoj grupi kvalifikacija s vremenom 6:58.75 zauzeo četvrto mesto, pa će se u petak od 10,54 č boriti za polufinale kroz repesaž. Prva dva mesta koja su vodila direktno među 12 najboljih čamaca iz ove grupe kvalifikacija osvojili su čamci Švajcarske (6.53.55) i Francuske (6:55.78), dok su trećeplasirana Belorusija (6:58.25), petoplasirana Italija (7:25.11) i šestoplasirana Mađarska (7:29.91), poput Marjanovića, otišle u repesaž. Iz prve grupe kvalifikacija direktno u polufinale plasirali su se čamci Litvanije (6:55.07) i Poljske (6:58.54), a iz treće posade Norveške (6:53.88) i Rusije (6:56.42).

Igor Đerić i Aleksandar Beđik s vremenom 7:03.54 zauzeli su četvrto mesto u drugoj grupi kvalifikacija dubl skula pa će u petak od 10,42 č veslati repesaž za plasman u polufinale ove discipline. Prva tri mesta koja su direktno vodila među 12 najboljih osvojili su čamci Poljske (6:19.70), Italije (6:30.29) i Nemačke (6:38.88). Iz prve grupe kvalifikacija direktno u polufinale, koje je na programu u subotu od 11,24 č plasirali su se čamci Velike Britanije (6:17.34), Rumunije (6:19.24) i Holandije (6:25.22), a iz treće posade Francuske (6:17.31), Švajcarske (6:24.97) i Belgije (6:36.88).

Teški četverac Miloš Stanojević, Aleksandar Filipović, Viktor Pivač, Martin Mačković u petak od 12 časova nastupiće u repesažu za finale ove discipline. Naš čamac je u drugoj grupi kvalifikacija, iz koje se samo prvoplasirana posada Velike Britanije (5:59.36) direktno plasirala među šest najboiljih, s vremenom 6:08.61 zauzeo četvrto mesto. Poput našeg čamca u repesaž su otišle i posade Rumunije (6:02.88), Italije (6:06.73), Austrije (6:08.74) i Litvanije (6:32.23). Iz prve grupe kvalifikacija direktno u finale plasirao se čamac Holandije (6:04.71), dok su u repesaž otišle posade Francuske (6:09.54), Češke (6:09.76), Nemačke (6:17.90), Belorusije (6:22.49) i Švajcarske (6:27.87).

Nataša Zarić i Jovana Arsić će priliku za finale ženskog dvojca tražiti kroz repesaž koji je na programu u petak od 11,48. Naše reprezentativke su s vremenom zauzele četvrto mesto u drugoj grupi kvalifikacija iz koje su se direktno u finale plasirale Italija (7:23.74) i Ukrajina (7:29.52). Treće mesto zauzela je posada Francuske (7:36.28), pa je i ona, poput srpskog čamca, otišla u repesaž. Iz prve grupe kvalifikacija direktno u finale otišle su posade Rumunije (7:18.06) i Holandije (7:20.52), a u repesaž čamci Velike Britanije (7:24.56), Mađarske (7:38.30) i Poljske (7:45.62).