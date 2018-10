Veliko priznanje za srpsko veslanje iz FISA

Nebojša Ilić postao član Takmičarke komisije Svetske veslačke federacije, Nikola Stojić Komisije za organizaciju događaja, a Ana Nikolić Komisije za veteransko veslanje

Svetska veslačka federacija (FISA) u ponedeljak, 23. oktobra 2018. ukazala je ogromo priznanje srpskom veslanju. Naime, čak troje naših ljudi postali su članovi Komisija FISA, što će ujedno biti prvi put da srpsko veslanje ima predstavnike u izuzetno važnim telima najznačanije svetske veslačke organizacije. U naredne četiri godine najtrofejniji trener u istoriji srpskog veslanja, Nebojša Ilić, biće član izuzetno važne Takmičarske komisije FISA (Competitive Rowing Commission), najuspešniji srpski veslač i bivši reprezentativac naše zemlje, Nikola Stojić, biće deo Komisije za organizaciju takmičenja (Events Commission), dok će bivša reprezentativka i dugogodišnji internacionalni sudija Ana Nikolić, dati svoj doprinos u Komisiji za veteransko veslanje (Masters Rowing Commission).

– Izbor u Takmičarku komisiju Svetske veslačke federacije za mene lično predstavlja veliku čast, istovremeno i ogromnu obavezu. Iako je ovo priznanje mom višedecenijskom radu u veslanju i velikom broju medalja koje sam kao trener sa reprezentavijom Srbije osvojio na najvećim svetskim takmičenjima, istovremeno je iskazivanje velikog poštovanja od FISA kompletnoj srpskoj struci i kompletnom Veslačkom savezu Srbije. Maksimalno ću se potruditi da dam svoj doprinos radu Komisije za takmičenja i da ću zajedno sa ostalim članovima ove Komisije podstaći dalji razvoj i unapređenje svetskog veslanja. Ujedno nadam se da će sve to imati i uticaj na poboljšavanje pozicije srpskog veslanja u FISA – kazao je Nebojša Ilić i dodao – Ovom prilikom se zahvaljujem svim ljudima u Veslačkom savezu Srbije koji su od početka učestvovali samom u radu i davali mi veliku podršku na mom veslačkom putu koji traje punih 40 godina.

I Nikola Stojić je na vest da je postao član Komisije za organizaciju događaja istakao da to doživljava kao veliku satisfakciju za trud i rad koji je uložio u ovaj segment sportskog delovanja otkako je pre dve godine stavio tačku na sjajnu veslačku karijeru:

– Moj posao u Savezu je direktno vezan za organizaciju događaja, što je bilo polje mog velikog interesovanja i dok sam bio veslač. Svaki put kada sam išao na neko veliko takmičenje bio sam fokusiran i na mnoge stvari koje se nisu ticale samog trkanja jer me je zanimalo kako sve funkcioniše van same staze. Kao neko ko je bio najbliže uključen u oranizaciju svetskih kupova u Beogradu 2017. i 2018. ostvario sam odličnu saradnju sa predstavnicima FISA i tadašnjim članovima Komisije za organizaciju događaj. Oni su verovatno prepoznali moj kvalitet na ovom polju i izabrali me za člana ove Komisije za naredni četvorogodišnji mandat. Nadam se da ću opravdati ukazano poverenje i da ću dati doprinos radu ove Komisije u nadogradnji i usavršavanju organizacionih segementa događaja – rekao je Nikola Stojić.

Ana Nikolić je istakla da je bila oduševljena kada je čula da je postala član Komisije za veteransko veslanje pogotovo što, kako je “podvukla”, gaji posebne emocije prema ovom kategoriji sporta.

– Bila sam sudija na šest svetskih prvenstva za veterane. Obožavam ova takmičenja jer se na njima pokazuje ona istinska ljubav prema ovom sportu, budući da učesnici sami sebe finansiraju i osim samog veslanja i druženja nemaju nikakvu drugu satisfakciju. S druge strane ulaskom u Komisiju za veteransko veslanje ispunila mi se želja da postanem svojevrsni deo Svetske veslačke federacije i da na licu mesta vidim kako funkcioniše jedna velika i značajna sportska organizacija. Takođe, došla sam u priliku da mnogo konkretnije budem uključena u samu organizaciju takmičenja – napomenula je Ana Nikolić.

Kada se ovom velikom uspehu Veslačkog saveza Srbije doda i podatak da je generalni sekretar VSS Nebojša Jevremović ove godine ponovo izabran u bord Evropske veslačke konfederacije nema sumnje da je će srpsko veslanje u narednom periodu imati odlične zastupnike u najznačajnijim svetskim veslačkim organizacijama.