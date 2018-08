Viđeni ste za slobodnu Nušićijadu!

Prvi od dva događaja u organizaciji udruženja KudeS

U subotu, 18. avgusta 2018, sa početkom od 18 časova, beogradski Dorćol Platz biće mesto susreta prijatelja festivala Nušićijada, Ivanjičana i prijatelja Ivanjice, ali i svih onih istinskih zaljubljenika u humor, slobodu mišljenja, zabavu i umetnost. Na ovom prvom od dva događaja koje UG KudeS organizuje u okviru prognanog a slobodnog festivala, goste očekuje “Nušićijada u malom” sa brojnim poznatim licima i prijateljima ovog praznika smeha i radosti.

Slobodna Nušićijada počinje simbolično, razgovorom “Prognani ili slobodni: šta bi rekao Nušić?” u kome će učestvovati Petar V. Arbutina, književni kritičar, Milan Ćulibrk, glavni urednik nedeljnika NIN, Zoran Hamović, direktor i glavni urednik izdavačkog preduzeća Clio, dok će dramaturškinja Milena Minja Bogavac biti u ulozi moderatorke. Nakon razgovora biće prikazan kratki film, skraćena verzija dokumentarca o pola veka od nastanka Nušićijade “Nušićijada-više od festivala”, u režiji Narcise Darijević Marković, koji je opština Ivanjica odbila da plati.

Sa prvim sumrakom publici će se “Iz ugla vinovnika” obratiti glumac Petar Božović, prijatelj festivala i jedan od onih koji se najviše zalagao za obnovu, 2010. godine. Nastavak programa rezervisan je za satiričare i humoriste, Zorana Kesića, ekipu redakcije Njuz.net i Dragoljuba Dražu Petrovića, koji će biti “Viđeni za Ivanjicu”.

Koncert gudačkog kvarteta Wonder Strings, kao i plesna improvizacija “Raspleši se/Promena pravca” biće muzičko-scenski intermeco nakon koga slede još i fragmenti iz monodrame “Naši dani” Radoslava Milenkovića, kao i stand-up show “Nije to za vas, to je o vama!” Darka Mitrovića. Druženje u improvizovanoj ivanjičkoj čaršiji na Dorćolu biće nastavljeno uz džez jamm session kvinteta, a završen spojem stare i moderne kafane, kada će uz kafanski orkestar nastupiti i DJ Prodavac Meda.

Paralelno sa programom slobodne Nušićijade posetioci će moći da vide i dve izložbe – “Nušić u karikaturi”, izložbu koja je prikazana u Ivanjici 2017. godine, na otvaranju festivala. Izložbu Novog optimizma “Karikature od naših života” sastavljenu od radova Predraga Koraksića Koraksa, koji će je i otvoriti, i Dušana Petričića, pratiće i film snimljen na nedavno završenim Danima optimizma u Šapcu.

Dečja scena Nušićijade, uspostavljena 2013. na festivalu u Ivanjici, pronaći će svoj kutak i na Dorćol Platzu, pa će u okviru slobodne Nušićijade biti održane radionice za decu: “Dečja prava” u realizaciji Ive Eraković i “Pozorište senki” koje će sa decom sastavljati mame iz “Three Mammas’ Theatre”. “Svetlo u mraku”, vatreni performans Haos animatora, zaključiće dečji program kao jedan od omiljenih sadržaja malih nušićevaca.

Progana, a slobodna Nušićijada biće prilika da svi posetioci učestvuju i u snimanju filma “Sloboda je preduslov dostojanstva” koji će biti specifični rezultat okupljanja.