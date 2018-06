Vidovdanske nagrade za najbolje novosadske učenike

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, zajedno je sa predsednikom Skupštine Grada Novog Sada Zdravkom Jelušićem i članom Gradskog veća za obrazovanje Vladimirom Jelićem primio učenike novosadskih osnovnih i srednjih škola koji su osvojili nagrade na republičkim i međunarodnim takmičenjima prošle školske godine. Oni su im tom prilikom na platou kod sat-kule na Petrovaradinskoj tvrđavi uručili pohvalnice, odnosno Vidovdansku nagradu koja se učenicima dodeljuje svake godine na Vidovdan, a nju čini i novčani iznos koji zavisi od osvojenog mesta.

– Za mene je ovo jedan od najlepših načina da obeležimo kraj školske godine, kao i jedan od najznačajnijih datuma u našoj istoriji vezanih za naš narod. Novi Sad je 2015. godine ustanovio Vidovdansku nagradu za učenike koji ostvaruju odlične rezultate na republičkim i međunarodnim takmičenjima iz nauke i sporta, a od ove godine smo proširili krug nagrađenih sa međunarodnih školskih olimpijada. Raduje nas što svake godine imamo sve više nagrađenih đaka novosadskih škola. To su naši šampioni i ponos, koji nam svakodnevno ulivaju nadu i daju garanciju da će ovaj grad biti bolji, lepši i razvijeniji u budućnosti. Istovremeno, oni nam zadaju i obavezu da im ostavimo grad, koji će oni jednog dana voditi, u najboljem mogućem stanju. Ove godine smo izvojili 11.700.000 dinara iz budžeta za ove nagrade i čestitam svim učenicima, njihovim roditeljima, učiteljima, trenerima i svima koji su radili sa njima, jer je to zajednički uspeh. Mi kontinuirano ulažemo u sektor obrazovanja, a pored redovnih izdvajanja, sutra će se pred odbornicima gradske skupštine naći tačka o raspoređivanju sredstava iz rebalansa budžeta i to oko pola milijarde dinara novih izdvajanja za predškolsku ustanovu, kao i osnovne i srednje škole na teritoriji grada. To je jasan pokazatelj kako Novi Sad ulaže i vodi računa o obrazovanju dece koja su naša budućnost – rekao je gradonačelnik Miloš Vučević.

Priredbu je uveličao nastup hora Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“, a prisutnima su se pored gradonačelnika u ime nagrađenih obratili i direktor te gimnazije Radivoje Stojković, kao i učenik Boris Lačanski koji je osvojio 1. mesto na Evropskom juniorskom takmičenju u plivanju u Rumuniji.

Grad Novi Sad je za Vidovdansku nagradu za školsku 2017/2018. godinu obezbedio sredstva u iznosu od 11.700.000 dinara, što je za oko 500.000 dinara više nego što je bilo obezbeđeno za prošlu školsku godinu. Dodeljeno je 836 Vidovdanskih nagrada, i to za ukupno 755 učenika, od čega 399 nagrada za 371 učenika osnovnih škola i 437 nagrada za 384 učenika srednjih škola, što je za preko 120 nagrada više u odnosu na prethodnu godinu. Pored ovih nagrada, u ovoj školskoj godini, na osnovu Zaključka Gradonačelnika, dodeljeno je i pet Vidovdanskih nagrada učenicima za izuzetne rezultate na naučnim olimpijadama i svetskim i evropskim takmičenjima i prvenstvima u oblasti sporta i umetnosti za decu školskog uzrasta, koje nisu u organizaciji ministarstva nadležnog za prosvetu ili ministarstva nadležnog za sport i omladinu i to za osvojeno prvo mesto u pojedinačnom nastupu nagrada u iznosu od 45.000 dinara, a za osvojeno treće mesto u iznosu od 35.000 dinara.