Vlada Švajcarske podržava socijalno inovativne projekte u Srbiji sa 420.000 evra

NOVE IDEJE PO MERI ZAJEDNICE!

Vlada Švajcarske podržava socijalno inovativne projekte

Fondom vrednim 420.000 evra, Vlada Švajcarske će, kroz program Swiss PRO, podržati organizacije civilnog društva (OCD) i lokalne samouprave (LSU) da započnu i sprovedu socijalno inovativne projekte usmerene na potrebe ranjivih grupa i njihovo socijalno uključivanje. Kroz javne pozive koji traju do 3. avgusta 2018. godine, OCD mogu dobiti bespovratna sredstva da „nove ideje po meri zajednice“, što je i moto poziva, sprovedu u delo, dok će odabrane LSU prvo dobiti tehničku podršku, a zatim i sredstva za sprovođenje projekata u partnerstvu sa civilnim sektorom.

Pravo učešća na javnom pozivu namenjenom civilnom sektoru imaju OCD sa dokazanim iskustvom u sprovođenju projekata koji su usmereni na ranjive grupe. Organizacije moraju biti registrovane najmanje godinu dana i to sa sedištem u jednoj od 99 LSU[1] obuhvaćenih programom. Za usluge socijalne zaštite potrebno je postojanje licence i najmanje dve godine iskustva u pružanju usluga. Program će podržati do 25 organizacija za sprovođenje projekata u vrednosti od najmanje 10.000 do najviše 14.000 evra.

Pravo učešća na javnom pozivu namenjenom jačanju kapaciteta LSU imaju opštine i gradovi sa programske teritorije koji pripadaju III i IV grupi prema stepenu razvijenosti. Kroz tehničku podršku, program će podržati do deset LSU za unapređenje lokalnih politika i procedura za odgovornije i transparentnije finansiranje projekata od javnog interesa koje sprovode OCD.

Više informacija o samom pozivu, kriterijumima za izbor korisnika, načinu konkurisanja i dokumentacija za prijavljivanje dostupne su na veb sajtu programa www.swisspro.org.rs/konkursi/javni-pozivi.

Kako bi se zainteresovane institucije i organizacije upoznale sa detaljima programa podrške – od prijavljivanja i učešća na javnom pozivu preko kriterijuma za izbor projekata do dobijanja bespovratnih sredstava, program Swiss PRO organizovaće informativne sesije širom zemlje, od 25. juna do 5. jula 2018. godine.

Informativne sesije o javnim pozivima za socijalno inovativne projekte

· Šabac, ponedeljak, 25. jun 2018, Centar za stručno usavršavanje (Nikole Tesle 1A) u 11 časova (Šabac, Bogatić, Vladimirci, Koceljeva, Loznica, Mali Zvornik, Krupanj, Ljubovija, Ub i Osečina)

· Užice, utorak, 26. jun 2018, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju (Nemanjina 52) u 11 časova (Užice, Požega, Bajina Bašta, Kosjerić, Čajetina, Arilje, Nova Varoš, Priboj, Prijepolje i Sjenica)

· Kragujevac, sreda, 27. jun 2018, Centar za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju (Grada Sirena 15, ulaz br. 2.) u 11 časova (Kragujevac, Aranđelovac, Topola, Rača, Lapovo, Batočina, Knić, Svilajnac, Despotovac, Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Rekovac, Ljig, Lajkovac, Valjevo, Mionica)

· Kraljevo, četvrtak, 28. jun 2018, Gradska uprava Kraljevo, sala 2 (Trg Jovana Sarića 1) u 11 časova (Kraljevo, Vrnjačka Banja, Raška, Novi Pazar, Tutin, Gornji Milanovac, Čačak, Lučani, Ivanjica, Kruševac, Varavarin, Trstenik, Ćićevac, Aleksandrovac i Brus)

· Smederevo, ponedeljak, 2. jul 2018, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju (Goranska bb, 2. Sprat) u 11 časova (Smederevo, Smederevska Palanka, Velika Plana, Požarevac, Veliko Gradište, Malo Crniće, Žabari, Petrovac, Golubac, Kučevo, Žagubica)

· Zaječar, utorak, 3. jul 2018, Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije (Trg oslobođenja 1) u 11 časova (Zaječar, Boljevac, Sokobanja, Knjaževac, Bor, Majdanpek, Kladovo i Negotin)

· Vranje, sreda, 4. jul 2018, Gradska uprava Vranje (Kralja Milana 1), u 11 časova (Bosilegrad, Bujanovac, Preševo, Surdulica, Trgovište, Vladičin Han i Vranje)

· Niš, četvrtak, 5. jul 2018, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih (Pariske komune bb) u 11 časova (Niš, Aleksinac, Bela Palanka, Blace, Gadžin Han, Kuršumlija, Knjaževac, Merošina, Prokuplje, Svrljig, Babušnica, Bojnik, Crna Trava, Lebane, Leskovac, Vlasotince, Medveđa, Doljevac, Žitorađa i Pirot)

Program podrške Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO doprineće poboljšanju kvaliteta života građana i građanki Srbije, naročito onih koji pripadaju ranjivim društvenim grupama, kroz unapređenje vladavine prava na lokalnom nivou, jačanje društvene kohezije i povećanje odgovornosti, transparentnosti, efikasnosti i delotvornosti lokalnih samouprava, kao i učešća stanovništva u procesima donošenja odluka. Aktivnosti Swiss PRO, programa koji doprinosi održivom razvoju južne i jugozapadne Srbije, Vlada Švajcarske podržava sa ukupno 5,8 miliona evra. Aktivnosti na terenu sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opštna (SKGO).