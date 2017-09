Vučević prisustvovao pravljenju „Mozaika za Ginisa“

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević zajedno je sa ministrom rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja Republike Srbije Zoranom Đorđevićem prisustvovao pravljenju „Mozaika za Ginisa“ sastavljenog od čepova, veličine 621 metar kvadratni na Trgu slobode. Akciju koju su podržali Fondacija “Novi Sad 2021” i Omladinska prestonica Evrope ”Opens” iniciralo je Udruženje „Čepom do osmeha” koje je za pet godina postojanja sakupilo čak 85 tona čepova i pomoglo više od 18 mališana sa invaliditetom. gRADONAČELNIK JE IZJAVIO KAKO JE PONOSAN NA GRAD ŠTO IMA SNAGE DA SE POSVETI I HUMANOJ STRANI ŽIVOTA. Akcija “Čepom do osmeha” je nastala na inicijativu diplomirane ekološkinje i predsednice Humanitarno-ekološke organizacije „Čepom do osmeha“ Vanje Petković iz Novog Sada. Cilj akcije je recikliranje čepova radi prikupljanja sredstava za kupovinu pomagala deci sa invaliditetom ili sa nekom smetnjom u razvoju, kako bi im se olakšala svakodnevica. Sakupljene količine čepova od plastike se odvoze u reciklažni centar, a prikupljena sredstva se koriste u humanitarne svrhe. Oko 300 volontera iz GRADOVA ŠIOM SRBIJE sa Trga slobode u Novom Sadu, mozaikom sa motivima grada, ekologije i zaštite životne sredine, u svet šalje sliku sa porukom o važnosti zaštite životne sredine. Sklapanje mozaika traje od 9 do 17 sati, a snimak manifestacije u Novom Sadu biće prosleđen Ginisovoj komisiji.