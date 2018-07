Vučić: Bolnih reformi više neće biti

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas da bolnih reformi kakve su bile 2014, 2015. i 2016. godine više neće biti i zahvalio se MMF-u na podršci u njihovom sprovođenju.

„Onako bolnih reformi kakve smo imali 2014, 2015. i 2016. godine više nećemo imati. Da li je sve lako? Pa, nije sve lako. Ovi sad misle da je sve lako pošto su Srbiju uništili, pa je neko popravio, pa bi zato da se dočepaju ponovo bogatstva i da mogu da kradu, ali nije sve lako“, rekao je Vučić.

Dodao je da je trenutno najveći izazovi za Srbiju pitanje Kosova, da će i u narednom periodu biti delimično teških stvari na kojima je potrebno raditi, ali, kaže, ništa onako teško kao što je bilo 2014. i 2015. godine.

Vučić je na obeležavanju početka radova na obilaznici oko Beograda, podsetio i na nedavno objavljeni izveštaj Evropske agnencije za Statistiku (EUROSTAT) u kome se navode podaci o stanju u ekonomiji zemalja članica Evropske unije, kao i zemalja kandidata.

„Stvari kao što vidite idu mnogo bolje i to je samo dokaz dodatne stabilizacije i sigurnog puta Srbije“, istakao je predsednik i rekao da je angažman MMF-a u proteklom periodu bio značajan za Srbiju.

„Hvala MMF-u na tom angažmanu, sasvim je dovoljan, i njihove pare nam nisu potrebne“, rekao je Vučić.

„Prosečna plata 426 evra, do kraja godine blizu 500 evra“

Vučić je izjavio da je prosečna plata u maju 426 evra, a da će uz povećanje, u novembru, ona ići na blizu 500 evra, kao što je ranije i najavio.

Vučić je naveo da ćemo imati veće prosečne zarade od skoro svih u regionu, od Makedonije, Albanije, Bugarske, Bosne i Hercegovine…a da, za razliku od Crne Gore, koja ima nešto veći prosek plate, ali i nezaposlenost iznad 20 odsto, Srbija ima 12 dosto nezaposlenih.

Kako je rekao, po visini prosečne plate približavamo se svim drugim zemljama

Vučić je izjavio da je nacionalni avioprevoznik Er Srbija ubedljivo najbolja kompanija u regionu i da nema problema u finansiranju.

Upitan zašto je država nastavila da finansira Er Srbiju, koristeći kao osnov Strategiju za razvoj turizma, a da Ministarstvo turizma nije donelo odluku da se 12 miliona evra da toj kompaniji, Vučić je rekao da ne zna detalje, ali da sigurno zna da je država pomagala Er Srbiji zbog leta za Njujork.

„Ne znam da li je to to. Nemojte me pitati tačno, ali mislim da je to taj iznos, da je za to pomagano, a sve drugo, nemamo nikakvih problema“, rekao je Vučić.

Istakao je da je Er Srbija u regionu ubedljivo najbolja kompanija, u kojem vrlo teško funkcionišu nacionalne aviokompanije.

„Zadovoljni smo kako to funckioniše, ali mi smo mala zemlja, nismo mi Turska i Turkišerlajns, koja ima 40 aerodroma velikih i ne znam koliko malih, koja ima destinacija po svetu i koja to subvencioniše sa ne znam koliko desetina milijardi… Mi gledamo da preživimo, da ljudi imaju posao, da budemo bolji od ostalih u regionu“, naveo je predsednik.

