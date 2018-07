Vučić čestitao Makronu nacionalni praznik Francuske

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ambasadorom Republike Francuske Frederikom Mondolonijem sa kojim je razgovarao o bilateralnim odnosima i predstojećem susretu sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom.

Vučić je istakao da su odnosi dve zemlje na veoma visokom nivou i da je podrška Francuske Srbiji na evropskom putu veoma važna. On je ambasadoru Mondoloniju čestitao Nacionalni dan i uručio pismo čestitku za predsednika Makrona povodom Dana Republike, u kojoj se kaže:

„Primite moje iskrene čestitke povodom Nacionalnog praznika, uz najbolje želje za dalji napredak Francuske i blagostanje svih njenih građana. Ovaj dan još jednom podseća na to da su sloboda, jednakost i bratstvo, na kojima počiva francusko društvo, trajne vrednosti i univerzalni uzori. Raduje me što ću već za tri dana imati priliku da se sastanem sa Vama u Parizu, uveren da Srbija i Francuska, uz međusobno uvažavanje i u skladu sa proklamovanim strateškim partnerstvom., imaju sve mogućnosti da dostignu više nivoe političke i ekonomske saradnje. Još više me raduje to što uskoro mogu da očekujem i Vašu posetu Beogradu. Kada budete došli, videćete da na Spomeniku zahvalnosti Francuskoj na Kalemegdanu piše: „Volimo Francusku kao što je ona nas volela 1914 – 1918. godine“. Taj spomenik je svedok postojane bliskosti naših dveju zemalja i njihovog savezništva u hrabrosti, iskovanog u Prvom svetskom ratu. Želim zato da Vam zahvalim što poštujete našu zajedničku prošlost i, pozivom da učestvujem na ceremoniji obeležavanja stogodišnjice pobede u Prvom svetskom ratu, 11. novembra u Parizu, ukazujete čast Srbiji. Uveren sam da stotinu godina kasnije, na tim temeljima, možemo svestrano da razvijamo zajedničku budućnost naših dveju zemalja. Koristim ovu priliku i da zahvalim na podršci koju Francuska pruža Srbiji na evropskom putu, sa nadom da Vaša vizija reformisane Evropske unije čini i naše ciljeve realnim i ostvarivim. U interesu je napretka Srbije i njene evropske budućnosti da se Unija beskompromisno suoči sa postojećim izazovima i uspešno ih prevaziđe. Uvek možete da računate na Srbiju kao pouzdanog partnera u održavanju mira i stabilnosti i jačanju demokratije na Zapadnom Balkanu“, poručio je Vučić.

Mondoloni je istakao da je predstojeća poseta Vučića veoma važna za odnose dve zemlje, kao i da Francuska snažno podržava ekonomske reforme, zalaganje za regionalnu stabilnost i strateške odluke Srbije na evropskom putu.

Vučić je istakao da će tokom posete sa predsednikom Makronom razgovarati o dijalogu Beograda i Prištine, ekonomskoj saradnji, situaciji u regionu, ali i većem prisustvu Francuske u Srbiji.