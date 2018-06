Vučić: Čuvajte bugarske korene, volite i poštujte Srbiju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i njegov bugarski kolega Rumen Radev razgovarali su danas u Dimitrovgradu sa predstavnicima bugarske nacionalne manjine, a Vučić je posle sastanka poručio da Bugari u Srbiji treba da se ponose bugarskim imenom i svojim korenima, a da vole i poštuju svoju državu Srbiju.

To je, kako je rekao novinarima, preneo i predstavnicima bugarske manjine tokom sastanka.

„Rekao sam im da, naravno, treba da se ponose bugarskim imenom i prezimenom i bugarskim korenima, kao i da niko u Srbiji nikada neće da im brani, a naše je da im pomognemo, da vole Bugarsku i da vole i poštuju svoju državu Srbiju“, rekao je Vučić.

Kako je primetio, ne postoje veći problemi te manjine u Srbiji, te dodao da će sa MUP-om brzo biti rešeni problemi sa bugarskim prezimenima u ličnim dokumentima.

„Ako je to bio problem, to ćemo odmah da rešavamo“, rekao je Vučić.

Ukazao je da je rešeno i pitanje finansiranja medija na bugarskom jeziku, u značajnijem iznosu nego što je ranije bio slučaj, kao i da je u najvećoj meri rešeno i pitanje udžbenika za osnovne i srednje škole, te da su, osim dva udžbenika za osnovnu školu, ostali udžbenici na bugarskom odštampani.

„Rekao sam i Radevu, koji je iskreni prijatelj Srbije i vrlo otvoren i konkretan, da kažu šta treba da uradimo. Dajte mi konkretne zadatke da ih sprovedemo u delo i rešavamo“, rekao je Vučić.

Dodao je da se ulaže u Dimitrovgrad i taj kraj Srbije, te da će autoput do bugarske granice biti završen tokom godine i da će to biti moderna saobraćajnica, koja će nas spajati i sa Bugarskom i Turskom na istoku, ali i sa Mađarskom, Slovačkom i drugim zapadnim zemljama.

Predsednik je izneo podatak da je u jednu trasu, koja spaja autoput sa Ulicom Georgi Dimitrova u Dimitrovgradu, uloženo 1,2 miliona evra, kako bi ljudi imali vezu sa autoputem, kao i da Kancelarija za javna ulaganja ulaže u najmanje tri objekta u tom gradu.

„Radev se mnogo bori za Bugare koji žive ovde, svaka mu čast. Kao da vidim sebe kad odem negde u region i borim se za srpski narod“, istakao je predsednik Srbije.

Dodao je da je na sastanku bilo reči i o problemima pojedinih investitora i njihovom rešavanju, kao i rešenju za problem Zvonačke banje kod Dimitrovgrada, te o ulaganju u infrastrukturu opština u tom kraju Srbije.

Dva predsednika će tokom posete Dimitrovgradu položiti vence na spomenik „Pametnik“ na Neškovom brdu, gde su poginuli i Srbi i Bugari u bratoubilačkom ratu 1885. godine, a Vučić je izrazio nadu da ćemo uspeti jedni druge da nazivamo braćom, jer smo nedugo nakon ratova razumeli kakve smo greške pravili.

„Da ćemo poštovati i voleti jedni druge i da ćemo umeti da živimo ne samo jedni pored drugih već i zajedno“, rekao je Vučić i zahvalio bugarskom kolegi na poseti.

Dodao je da kod Srba nema nikoga ko ne voli Bugare i da to nije zato što sam Bugarska treba na putu ka EU, već kao komšija, susedna i prijateljska zemlja.

Boriću se za svakog od vas

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i njegov bugarski kolega Rumen Radev položili su danas kamen temeljac za spomenik „Sveti Kirilo i Metodije“, koji će biti postavljen na dan početka nove školske godine u istoimenoj gimnaziji u Dimitrovgradu.

„Mi smo ovde danas da bismo pokazali kakvi odnosi Srbije i Bugarske treba da budu u budućnosti. Vi koji živite u Srbiji znate da govorim ono što mislim i da se nikome ne dodvoravam. Naš je posao da gradimo najbolje odnose sa Bugarskom. Bugari su naša braća i treba da sarađujemo na najbolji način“, rekao je Vučić.

Vučić je ponovo pozvao Bugare koji žive u Srbiji da čuvaju bugarski jezik, bugarsku kulturu, te da vole svoj narod i bugarsku državu, ali i svoju državu, državu u kojoj žive, Srbiju.

„Pozivam vas da to tako činite. Molim vas samo da volite i poštujete i državu Srbiju. To je sve što vas molim. Pošto sam čovek koji voli da rešava konkretne probleme, mediji na bugarskom jeziku imaće tri puta veću podršku“, rekao je Vučić koji je najavio i nova ulaganja u putnu i drugu infrastrukturu.

Kazao je i da će se rešiti pitanje prezimena, te da će ubuduće, recimo, pripadnica bugarske nacionalnosti ukoliko se sada preziva Georgiev, biti Georgieva, što je dočekano burnim aplauzom prisutnih na svečanosti povodom polaganja kamena temeljca.

„To ćemo završiti u narednih nekoliko dana“, rekao je predsednik i poručio da se prave bolji uslovi za život svih građana Srbije, te da će sa povećanjem životnog standarda biti osigurana bolja budućnost.

On je građanima Dimitrovgrada zahvalio na ogromnoj podršci, podsetivši da su i on i Radev ubedljivo pobedili na izborima uz podsećanje da u tom gradu živi dosta stanovnika sa dvojnim državljanstvom.

„Hvala vam na tome. Boriću se za svakog od vas bez obzira da li pripadate bugarskom ili srpskom narodu. Uvek ćete moći da računate na pomoć srpske države“, istakao je predsednik Srbije.

Radev je poručio da je danas istorijski dan za dve zemlje, da je uveren u srpsko-bugarsko prijateljstvo, a predsedniku Vučiću zahvalio na ličnom angažovanju za prosperitet u regionu.