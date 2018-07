Vučić : Kinezi zainteresovani za RTB Bor, na pomolu velika investicija u Zrenjaninu

SMEDEREVO – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je danas Železaru „HBIS Group Serbia“ u Smederevu, gde je obišao pogon Tople valjaonice.

Predsedniku je domaćin u obilasku bio direktor te kompanije Siha Song, a sa njima su bili i ambasador Kine u Srbiji Li Mančang i gradonačelnica Smedereva Jasna Avramović.

Železaru Smederevo preuzela je u junu 2016. godine kineska HBIS grupa i od tada je u fabriku investirano 158 miliona evra.

Plan je da se u naredne dve godine u novu opremu i modernizaciju postojeće uloži 150 miliona evra.

„HBIS Srbija“ obezbeđuje 5. 000 radnih mesta i svake godine otvara priliku za zaposlenje 200 mladih ljudi iz Smedereva i drugih delova Srbije.

Ovogodišnja proizvodnja u smederevskoj Železari dostići će istorijski rekord u kompaniji, a zabeležen je i veliki napredak kada je izvoz u pitanju.

Kineska kompanija zainteresovana za RTB Bor.Vučić je rekao da je jedna kineska kompanija zainteresovana za učesće na tenderu za RTB Bor, koji će biti raspisan u narednih desetak dana.On jerekao da je uveren da su Kinezi pokazali interesovanje jer su Srbiju prepoznali kao gostoprimivu zemlju i kao zemlju radnih i marljivih ljudi.

Predsednik je obelodanio da će se krajem leta ili početkom jeseni u Kini sastati sa kineskim predsednikom Si Đinpingom.“Već mi je obezbeđen susret sa predsednikom Šijem krajem leta ili početkom jeseni u Narodnoj Republici Kini. Ja ću ga opet nešto moliti za našu zemlju, a predsednik Si je uvek bio veliki prijatelj naše zemlje i do sada kad god smo ga molili nešto za Srbiju on je to učinio“, rekao je on..

Pripremajući se za razgovore sa kineskim zvaničnicima, sa kineskim ambasadorom sastaje se, kaže, dva puta nedeljno i češće.

„Razgovaraćemo i o drugim drugim projektima, nešto će od puteva opet da grade Kinezi, nešto Turci, nešto Amerikanci. Razgovaramo i o vojno-tehničkoj saradnji.

To je za našu zemlju važno, naša zemlja je vojno neutralna i moramo da budemo jači i čvršći. O svemu tome razgovaramo sa prijateljima Kinezima“, rekao je on.

Ako se Kinezi opredele za Bor, onda će Kinezi biti od Smedereva do Bora i imaćemo novu temu za razgovor, dodao je Vučić, podsetivši da su Kinezi ušli i u Ikarbus. Kako kaže, Sija će da moli „za nešto više“.

„A ja znam da Si mene ne može da odbije. Ja mu kažem:’ Predsedniče, dok mi ne obećate da ćete doći u Srbiju, ja odavde ne idem’. Kad se čuje reakcija onih oko njega, kad počnu da se smeju, znam da dolazi. Tako ću da ga molim za drugi veliki projekat“, kaže Vučić. Kako je rekao, „imamo nešto veliko za Banat“, ali to sme da kaže dok ne bude završeno sve.

„Nešto za srednjobanatski okrug. Bili smo u konkurenciji sa više zemalja, sad smo ostali mi i Poljska i borimo se da to bude Zrenjanin“, rekao je Vučić.

„Posle dve godine ovo je priča o promenama, uspehu i napretku Srbije i to ne bismo mogli da uradimo bez podrške Kine. Iako postoji poslovica da nema ništa kraće od zahvalnosti, kod nas je ona trajna, jer su sačuvali posao za 5.200 ljudi“, poručio je Vučić.

Ti ljudi su, kaže, pokazali da imaju više vere u budućnost i da su sigurniji u Smedererevo.