Vučić: Ne može Beograd da ispunjava sve, a Priština ništa

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će Srbija preduzeti određene mere, odnosno reagovati povodom činjenice da Priština ne poštuje Briselski sporazum. „Videćete kakvu“, rekao je, na pitanje da precizira na kakvo reagovanje misli.

Zašto Beograd ispunjava bilo šta iz Briselskog saporazuma, kad Priština neće baš ništa – na to pitanje Tanjuga predsednik je uzvratio da je to „ozbiljno pitanje za nas“ i da je upravo o tome govorio danas na sednici Saveta za nacionalnu bezbednost.

On je rekao da kompromisno rešenje za Kosovo nije na vidiku i da nije optimista po tom pitanju.

Na pitanje novinara o tome šta je to konačno kompromisno rešenje za Kosovo o kojem svi stalno govore, Vučić kaže:

„Konačno će biti onda kada bude konačno, ne pre toga. O tome ću govoriti ako bude moguće postizanje takvog rešenja. Sada takvog rešenja nema i nismo ga dobili. Da li je na vidiku? Mislim da nije. Nisam optimista“, rekao je Vučić.

Rekao je da mi ispunjavamo obaveze valjda zato što smo pouzdan partner i zato što je to naša obaveza.

„Mi ispunjavamo ono što potpišemo“, naglasio je. Istovremeno, primetio je da nije toliko pitanje to što drugi ne ispunjavaju svoje obaveze, već što im se to dozvoljava.

Predsednik je ponovio i da je Beograd opredeljen da se za Kosovo i Metohiju nađe kompromisno rešenje, te da je sve obaveze ispunio, a drugi gotovo ništa. . .

Mi ćemo, kaže, naše odluke donositi, sa njima ćemo upoznavati međunarodnu zajednicu, nećemo ići „grlom u jagode“, niti ćemo dozvoliti da bilo ko pronađe lažni razlog da bi mogao da vrši bilo kakve represivne mere prema Srbima.

„Ali, trudićemo se da našu pregovaračku poziciju jačamo i da ona bude odvraćajuća za sve one koji bi na bilo koji način da sprovede teror nad Srbima“, istakao je i naveo da su naše službe i organi dobili zadatke sa sednice Saveta za nacionalnu bezbednost i da će ih se držati.

Ponovio je da neke nove Oluje neće dozvoliti i još jednom poručio Srbima sa Kosova i Metohije da se ne boje.

„Učinićemo sve da sačuvamo mir i stabilnost, gotovo po svaku cenu, ali nikada više nećemo dozvoliti Oluje ili pogrome“, rekao je novinarima posle susreta sa patrijarhom.

Kako je rekao, sa tim se ne igra, i svi znaju da ne govori nešto što bi predstavljalo prazne priče…:

„Moj odgovor je da novih Oluja neće biti. Srpska država ih neće dozvoliti. Tačka“.

Vučić je Srbima na KIM poželeo ne samo dobar vikend i dobre nedelje i mesece pred nama, uz želju da se osećaju sigurno.

„Znam koliko im je teško, posebno Srbima u Metohiji, ali i Srbima svuda. Nije jednostavno ni na severu, još je teže južno od Ibra, ali ono što treba da znaju jeste da srpska država nikakav pogrom srpskog naroda neće dozvoliti, kakav smo imali 2004. godine, ili 1995. godine i u maju u vreme „Bljeska“ i početkom avgusta u vreme „Oluje“, zaključio je.

Prvo ZSO, pa tek onda može energetika

Sprovođenju Sporazuma o energetici mora da prethodi uspostavljanje Zajednice srpskih opstina, jer ZSO treba da osnuje kompanije koje bi se bavile elektrosnadbevanjem, dodao je Vučić.“Kada nemate ZSO, to onda nema ko da uradi“, rekao je predsednik Srbije novinarima u Beogradu.

Nadam se da će Kfor da radi svoj posao

Vučić je doda da se nada da će Kfor da radi svoj posao na KiM, uz podsećanje da svoj posao Kfor nije radio kada je napadnut Marko Đurić, ali da na to nisu reagovali ni neki domaći političari, niti neki crkveni velikodostojnici.

„Nadam se da će Kfor da radi svoj posao iako ga nisu radili 26. marta kada je napadnut i hapšen Marko Đurić“, rekao je Vučić novinarima.

„Ne zna se zašto su svi skočili i niko ne zna zašto svi ođednom. Nigde se nisu tada čuli dosovski lideri na KiM, koji ne mogu tri glasa tamo da dobiju, jer ih svi poznaju ko su, niti neki crkveni velikodostojnici, koji reč nisu rekli povodom hapšenja Marka Đurića, jer su to radili legalni organi države Kosova valjda, pa valjda zato nije bilo potrebe da se bilo ko od njih izjašnjava“, primetio je Vučić.

Na pitanje novinara koji su, po njemu, razlozi da su se „aktivirali“ crkveni velikodostojnici baš u ovom trenutku, predsednik Srbije je rekao da neće da govori o tome, ali da inače odlično zna šta su razlozi.

„O tome neka govori patrijarh“, rekao je.

On je dodao da je njegov greh, ali i greh srpske države u tome što, za razliku od drugih, želi da svi na KIM ne budu po nacionalnosti Kosovari, već da Srbi budu Srbi i da pripadaju srpskoj državi koliko je to moguće.

„Pridike za to nam drže oni koji su svoju nacionalnost promenili i koji su već Kosovari. Srbi su nekada bili Kosovci, a Albanci Kosovari. Oni prihvataju da su oni Kosovari i drže nam patriotske pridike“, istakao je predsednik.

Optužbe na račun svoje države, kako kaže, uvek sprovode oni koji zarad svojih interesa pomažu „nekom trećem“.

„Mi ćemo biti bolje pripremljeni, odgovarati ozbiljno, čuvati mir i stabilnost, ali da se sa nama sprda ceo svet zbog toga što mogu da kažu „nema veze što nista niste ispunili (Priština), važno je da su Srbi ispunili sve“, rekao je Vučić.

Licemerno je, kaže predsednik, da međunarodna zajednica poziva obe strane da se ponašaju u skladu sa dogovorenim jer te dve strane imaju svoje „ime i prezime“.

„Šta je to što srpska strana nije ispunila iz Briselskog sporazuma, pitam sve političare u Srbiji, sve crkvene zvaničnike… Videćete da to ne postoji“, naglasio je on.

Podseća da je država ekonomski sve snažnija, da Srbija ima najveći rast u Evropi u prvom kvartalu.

„Reformama iz 2014. i 2015. godine , došli smo do najvećeg rasta bez ozbiljnih privatizacionih procesa, kao što ste imali 2005. kada su celu zemlju prodali, ogroman novac se slio i nista nisu sačuvali. Sve proćardali sa svojim pajtašima, oni postali bogati, a narod siromašan“, zaključio je predsednik.

„Prognozirao“ je da će i kada se reši i pitanje energetike, ili bilo koji dogovor i onda njegovi politički protivnici biti nezadovoljni, pa će onda, kaže, pitati – a da li je to održivo.

