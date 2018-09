Vučić stigao na Kosovo i Metohiju, preko Brnjaka u Zubin Potok i Gazivode

ZUBIN POTOK – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas oko 14:15 časova stigao je preko administrativnog prelaza Brnjak u opštinu Zubin Potok, koja je i prva tačka njegove dvodnevne posete Kosovu i Metohiji, po programu koji uključuje i Gazivode, a na koji je, pod pritiskom Zapada, tek kasno sinoć pristala Priština.

Vučić će obići Zubin Potok, a potom i hidroelektranu u Gazivodama, a današnju posetu severnom delu Kosova i Metohije nastaviće obilaskom Leška, Leposavića i razgovorom sa političkim predstavnicima Srba sa KiM u Zvečanu, u večernjim satima.Za sutra se očekuje da će predsednik Srbije posetiti i pojedine delove centralnog Kosova, južno od Ibra, i na kraju će se obratiti građanima na velikom skupu u Kosovskoj Mitrovici, govorom u kojem će izneti okolnosti, realno stanje stvari, kapacitete i mogućnosti Srbije da se dođe do kompromisnog rešenja u kojem bi bili uvaženi i interesi Srba i Srbije na Kim.

Na Gazivodama mirno, konvoj KPS ka prelazu Brnjak

Na putevima ka hidroelektrani Gazivode, u opštini Zubin Potok, pre podne nije bilo vidljivog prisustva pripadnika kosovske policije, ali je prema administrativnom prelazu Brnjak prošao jedan konvoj KPS, javlja Tanjugov izveštač sa lica mesta.Na brani hidroelektrane Gazivode se, inače, privode kraju pripreme za doček predsednika. Zaposleni HE Gazivode postavili su na branu veliku zastavu Srbije, a Vučića dočekuje i veliki baner sa porukom „Dobrodošao predsedniče Srbije“, dok se na samoj brani vijore se male zastave Srbije.

Na putu ka Hidroelektrani sve je mirno, kao jezero na kojem je brana, ali je kraj ekipe Tanjuga na povratku ka Zubinom Potoku prošao konvoj KPS u pravcu Brnjaka.

Hoti o Vučićevoj poseti: Očekujemo da sve protekne mirno

Zamenik regionalnog komandira kosovske policije Besim Hoti izjavio je danas da očekuje da sve protekne mirno i bez incidenata tokom posete predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kosovu.

„Policija je u kompletnom sastavu, od svih policijskih komandira je zatraženo da prekinu odmore za ovaj vikend, kako bi na terenu bio kompletan sastav policije“, rekao je Hoti za Radio Kontakt Plus.

„Na terenu za sada sve teče po planu i trenutno nema nikakvih operativnih ili obaveštajnih informacija o bilo kakvim neredima ili nepredviđenim situacijama. Očekujemo da sve protekne mirno i da sve ide po planu“, rekao je Hoti.

On je napomenuo i da se zbog posete predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kosovu očekuju gužve u saobraćaju, navodeći da će saobraćajna policija i redovne policijske jedinice regulisati to na terenu.

Dok se vrše poslednje pripreme za doček predsednika Srbije, koji je, i pored ranijeg protivljenja privremenih institucija u Prištini, insistirao da poseti i Gazivode, na branu dolaze i građani okolnih mesta, koji žele da dočekaju šefa srpske države.

Radomir Galjak, koji živi u selu Rezala, nadomak brane, rekao je da je došao, videvši radove, da se informiše kada tačno stiže predsednik, kako bi sa rođacima i ostalim meštanima došao da ga dočeka.

„Ja sam se posle sticanja penzije, pošto sam radio u Smederevu u Železari, vratio na očevinu, gde sam rođen i gde sam odrastao. Vuklo me stalno da se vratim na svoje imanje i kada sam stekao penziju ja sam se vratio“, kazao je on Tanjugu dodavši da se ne plaši da bi moglo ponovo doći do sukoba.

Galjak smatra da predsedik vodi pravu politiku:

„Njegova poseta mnogo znači kao podrška za ovaj strateški jako važan objekat, a i za građane koji žive ovde. Mi koji živimo u ovom delu Kosova i Metohije podržavamo politiku predsednika i sve što je do sada uradio“, naglasio je on.

On je izrazio uverenje da predsednik Srbije, od kojeg, kao i drugi građani, očekuje da čuje kakvo je stanje u dijalogu sa Prištinom, neće izneveriti srpski narod.

Najavio je da će građani prirediti pravi doček predsedniku Srbije.

Hidroelektrana Gazivode, najspornija tačka današnje posete predsednika Aleksandra Vučića, za koju su prištinske vlasti tek sinoć, i tek na intervenciju SAD i EU, dale dozvolu za obilazak, od strateškog je značaja za opstanak i budućnost Srba na Kosovu i Metohiji, a, zajedno sa Trepčom i trafostanicom Valac, strateški veoma važna i za Srbiju u celini.

Vulin: Poseta velika međunarodna pobeda Vučića

Čitava međunarodna zajednica pa i Priština moraju da razumeju da je odnos prema Vučiću i njegovoj bezbednosti odnos prema Republici Srbiji, izjavio je danas ministar odbrane Aleksandar Vulin, ističući da je ta poseta velika međunarodna pobeda Vučića.

Vulin je u jutarnjem dnevniku RTS-a, rekao je da je Vučić hrabar čovek koji uvek zanemari ono što se zove bezbednost i opasnosti koje mu lično prete i da je tako i ovoga puta.

„Situacija jeste veoma složena, mi budno pratimo šta se dešava na terenu u meri u kojoj je to moguće, s obzirom da mi u faktičkim smislu ne kontrolišemo teritoriju Kosova i Metohije, ali ćemo svakako učiniti apsolutno sve da ne dođe do bilo kakvog ugrožavanja bezbednosti predsednika Republike Srbije. Čitava međunarodna zajednica pa i Priština moraju da razumeju vrlo jednostavnu stvar, da je odnos prema predsedniku Vučiću i njegovoj bezbednosti odnos prema Republici Srbiji, i da sami biraju“, poručio je Vulin.

O eventualnim rizicima tokom posete, ministar odbrane je istakao da oni uvek postoje.

„Uvek postoje ekstremisti koji bi iz bilo kog razloga mogli da ugroze posetu predsednika i njegovu bezbednost. To su svi oni kojima nije u interesu da se konačno postigne rešenje. Oni koji budu branili celovito i nezavisno Kosovo, njima je Aleksandar Vučić najveća pretnja i najveći neprijatelji, ali se Srbi na Kosovu i Metohiji iskreno raduju što im dolazi njihov predsednik“, rekao je Vulin.

Komentarišući da su prištinske vlasti posle intervencije Vašingtona i Evropske unije, promenile odluku o zabrani predsedniku Vučiću da poseti Gazivode, Vulin je rekao da je poseta velika međunarodna pobeda predsednika Vučića.

„Predsednik Vučić je pokazao da je, za razliku od mnogih godina pre nego što je preuzeo odgovornost za upravljanje Srbijom, naša zemlja ravnopravan faktor u međunarodnoj političkoj areni. Ovo je bilo nezamislivo, da se velike sile stave na stranu Srbije i da kažu – morate da omogućite predsedniku Srbije da uradi baš to što je želeo, po planu koji je želeo i to je za nas već velika diplomatska pobeda i jasno je da su se stvari u međunarodnoj zajednici promenile, a nisu se promenile slučajno, već zbog upornog i strpljivog rada Vučića još od 2012. godine“, zaključio je Vulin.

