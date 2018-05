Vučić: Učvrstili smo prijateljstvo i saradnju s Rusijom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je završio dvodnevnu posetu Moskvi učešćem u šetnji „Besmrtnog puka“, noseći fotografiju svoga dede Anđelka Vučića. Šefa srpske države da učestvuje u šetnji „Besmrtnog puka“, pozvao je predsednik Rusije Vladimir Putin.

U šetnji „Besmrtnog puka“, osim predsednika Putina i Vučića učestvovali su građani koji su nosili portrete svojih rođaka, koji su učestvovali u Velikom otadžbinskom ratu i dali živote za pobedu nad fašizmom.

„Moji roditelji su našli fotografiju pokojnog dede kojeg su ustaše ubile, tako da ću ja ići pored predsednika Putina da pokažem da želimo da sačuvamo pamćenje na one koji su stradali od fašizma u to teško vreme i sa željom da se to vreme nikada ne ponovi“, rekao je ranije Vučić novinarima. Šetnja „Besmrtni puk“ je deo obeležavanja Dana pobede, koja se održava posle vojne parade povodom dana sećanja na pobedu nad fašizmom.

Predsednik Srbije istakao je da je važno za naš narod da je Srbija učvrstila svoje prijateljstvo i saradnju sa Rusijom i da je sa predsednikom Ruske Federacije razgovarano i dogovarano oko ključnih pitanja za Srbiju.

Vučić je, posle učešća na vojnoj paradi povodom Dana pobede nad fašizmom rekao da je Srbija imala čast da danas na najvišem nivou i od strane domaćina na najlepši način bude predstavljena na ovaj veliki dan.

Rekao je da je sa predsednikom Putinom imao prilike da razgovara na brojne teme od Kosova i Metohije do ekonomske saradnje dve zemlje, i da počasti koje Srbija doživljava, početkom nedelje u Istanbulu i Ankari, te sada i u Moskvi, mogu da čine naše građane ponosnim.

On je u izjavi srpskim novinarima, podsetio da je srpski narod dao nemerljiv doprinos u borbi protiv najveće pošasti 20 veka.

„Moramo da govorimo o tome ne samo zbog predaka, već pre svega naših potomaka koji moraju da nauče da postoje vrednosti koje su iznad svih drugih, a to su sloboda i ljubav prema otadžbini. Mislim da i danas i po odnosu koji ruski domaćini imaju prema svojim veteranima koji su oslobađali celu Evropu možete da vidite kako se grade buduće generacije i njihov odnos prema takvom zlu kakav je fašizam, ali i odnosu u prema sopstvenoj otadžbini“, podvukao je Vučić.Rekao je da je iskoristio priliku da razgovara i sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, i da bilateralno dve zemlje učvrste dalje svoje odnose.

Preneo je da su domaćini na prijemu doveli za njegov sto dvojicu veterana koji su svoje vojevanje u Drugom svetskom ratu završili na granicama Srbije i Jugoslavije.“Veoma su bili srećni. Pitali su, kada su ušli u salu, gde je predsednik Srbije. Onda je Putin rekao ‘da li je moguće da ste počeli u Staljingradu i onda završili tu negde na granicama Srbije i Jugoslavije“, preneo je Vučić.Rekao je da je bio srećan što je našu „malu zemlju“ mogao da predstavlja i da budemo ovako uvaženi na veličanstven način u Moskvi i Rusiji.

„Nekada čovek ne može da pronađe dovoljno dobrih reči kada čujete svoju himnu na polaganju venaca, da stojite pored predsednika Putina i premijera Netanjahua, to je osećaj koji mali broj ljudi u svetu može da opiše“, objasnio je on.

Upitan šta mu je govorio predsednik Putin tokom vojne parade kada mu se u više navrata naginjao, Vučić je rekao da ruski predsednik odlično poznaje oružje, oruđe i opremu ruske vojske.

„On lično poznaje kompletan arsenal naoružanja najmodernijeg ruske armije. Za njega je najradosniji trenutak bio prolazak tenka T 34 sa beloruskog fronta. To je podsećanje na Drugi svetski rat i legendarni ruski tenk koji izlazio na kraj sa najmoćnijim nemačkim „Leopardima“. Ali se meni u više navrata naginjao da kaže ‘ovo oruđe nam se pokazalo veoma dobro u Siriji, ovo bi trebalo i vi da razmotrite. Ovo je pokazalo najveću efikasnost. Posebno mi se obratio kada su u pitanju bila dva sistema – jedan je Pancir S, a drugi Uragan Smerč“, kazao je on.

Vučić je dodao da kada je reč o sistemu Uragan Šmerc nemamo mogućnosti i ne možemo to sebi da priuštimo u ovom trenutku.Putin mu je, kako je kazao, rekao da su ti sistemi pokazali izuzetnu snagu, efikasnost u pravoj borbi, ne u vežbovnim aktivnostima, već u dejstvima u Siriji.Na prijemu, kako je preneo, posebno se ruski predsednik interesovao koje su pesme iz Rusije popularne u Srbiji, te kako reči neke pesme zna, a neke druge, za koje su oni smatraju da je popularnija – ne zna.

Na vojnoj paradi 13.000 vojnika

Centralnim moskovskim trgom paradiralo je 13.000 vojnika, više od 150 komada savremenog naoružanja i vojne tehnike, kao i 75 aviona i helikoptera.Ove godine Crvenim trgom prošlo je 33 čete vojnika, a vojnu tehniku predvodio je tenk T 34-85, inače glavni sovjetski tenk u Drugom svetskom ratu.Predsednik Srbije razgovarao je sinoć sa predsednikom Rusije najpre u četiri oka, a zatim i na radnoj večeri, o bilateralnim odnosima, ekonomskoj i vojnoj saradnji, a pre svega o Kosovu i Metohiji.