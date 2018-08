Vučić: Znam cenu ali, želim da uđem u istoriju kao neko ko je pokušao da reši pitanje Kosova

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je spreman i da zna kolika se cena plaća za hrabrost u Srbiji, za predlaganje onoga što srpske uši ne vole da čuju, ali da je odlučan da uđe u istoriju kao neko ko je bar pokušao da reši pitanje Kosova i Metohije.

Vučić je podsetio da u međunarodnom okruženju, u svetu, postoje mnogi koji bi želeli postizanje dogovora, mir, ali i neki koji bi želeli manje, a takvih primera ima i u zemlji.

„Ušao sam u nešto što je najteže, iako su ljudi govorili da ih je baš briga. Onda su neki pomislili da iskoriste to kao priliku za dolazak na vlast, za pljačku, a sve su radili sa nejasnom politikom, ne čujem nikakva rešenja. Dovoljno sam spreman i znam kolika se cena plaća za hrabrost, za predlaganje onoga što srpske uši ne vole da čuju, ma koliko to bilo tačno, istinito i precizno rečeno“, objasnio je on.

Vučić je ukazao da se na primeru predsednika RS Milorada Dodika, koji je rekao sve što je tačno o Kosovu i Metohiji, kako je prošao.

„“Svaki normalan i racionalni čovek bi svako slovo potpisao. Međutim, nismo uvek racionalni. Ponekad volimo da sebe lažemo, da nas drugi lažu, da živimo u svom svetu. Ja ću da se borim koliko i dokle mogu“, poručio je on.

Vučić je kazao da želi da ostane zapisano u istoriji da je pokušao da taj problem reši.

„Moj motiv nije novac, bogaćenje, već pokušaj rešavanja problema“; naglasio je on. Pred početak obraćanja novinarima Vučić je u šali lekarima poručio „moraćete da pregledate koliko mi je visok šećer, mnogo vode pijem“.

Izvor: Tanjug