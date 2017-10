Vuk Radojević otvorio Sajam poljoprivrede u mestu Jaša Tomić

Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo mr Vuk Radojević, otvorio je danas u mestu Jaša Tomić, u opštini Sečanj, prvi po redu Sajam poljoprivrede. Sajamska manifestacija, koja je okupila brojne izlagače poljoprivrednih proizvoda, semenske robe i poljoprivredne mehanizacije, održana je uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i opštine Sečanj. Resorni sekretar Vuk Radojević istakao je ovom prilikom da Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu prepoznaje značaj održavanja poljoprivrednih manifestacija poput ove u selu Jaša Tomić, koje na najbolji način u malim seoskim zajednicama promovišu poljoprivredu i razvoj sela. Radojević je dalje napomenuo da poljoprivrednici iz opštine Sečanj u malom broju koriste subvencije Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, te ih je ovom prilikom pozvao da konkurišu, jer, kako je naveo, finansijska sredstva izdvojena za subvencije u poljoprivredi Vojvodine nikada nisu bila veća. On je podsetio i da je pored postojećih mera podrške vojvođanskim poljoprivrednicima Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu ove godine prvi put opredelio sredstva za nabavku nove pogonske i priključne mehanizacije. Kako je naveo, rebalansom pokrajinskog budžeta obezbeđena su dodatna sredstva za ovu meru, te će tokom oktobra biti realizovan konkurs u iznosu od 150 miliona dinara. „Ako uzmemo u obzir činjenicu, da je i republičko ministarstvo poljoprivrede realizovalo konkurs za nabavku nove pogonske i priključne mehanizacije, možemo slobodno reći da u jednoj kalendarskoj godini naši poljoprivrednici imaju punu podršku kada je u pitanju nabavka nove mehanizacije“, kazao je Radojević dodajući da je za ovu namenu poljoprivrednicima u Vojvodini na raspolaganju i kreditna linija Fonda za razvoj poljoprivrede, za koju je opredeljeno dodatnih 250 miliona dinara. Resorni sekretar je dalje napomenuo da Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu vodi računa o ravnomernom regionalnom razvoju. Dodao je da resorni sekretarijat, po prvi put, prepoznaje mlade kao kategoriju koju treba finansijski stimulisati da se bavi poljoprivredom i ostane na selu. „U tom kontekstu realizovane su mere agrarne politike subvencionisanja mladih do 40 godine, gde su mogli da ostvare bespovratno do 1,2 miliona dinara, a sredstva su sada dobila 94 poljoprivrednika“, rekao je Radojević i napomenuo da su i kroz ostale konkursne linije posebno prepoznati mladi do 40 godina, žene nosioci poljoprivrednog gazdinstva, te oni koji rade u otežanim uslovima. Svi oni mogu da ostvare povraćaj i do 70 odsto u odnosu na realizovanu investiciju. Sekretar Radojević je danas u pratnji predsednika opštine Žitište Mitra Vučurevića, obišao i Ravni Topolovac gde su u toku radovi na iskopavanju bunara pijaće vode. Investicija je vredna 16,5 miliona dinara, od čega je 80 odsto finansirano iz pokrajinskog budžeta, a ostatak je obezbedila lokalna samouprava. Prema rečima sekretara Radojevića zadnje aktivnosti po pitanju vodosnabdevanja u Ravnom Topolovcu preduzete su 1991. godine. „Zbog toga je ova investicija veoma važna. Njenom realizacijom biće rešeno pitanje vodosnabdevanja, koje je bilo gorući problem za stanovnike Ravnog Topolovca“, kazao je Radojević i dodao da radovi idu dobrom dinamikom, odnosno oko 80 odsto bunara je već iskopano. Resorni sekretar obišao je i mini pogon za preradu pijaće vode u Tordi, čija rekonstrukcija je takođe finansirana iz pokrajinskog budžeta. Vrednost te investicije je preko pet miliona dinara, od čega je Pokrajina obezbedila 80 odsto. Radojević je naglasio da je Pokrajinska vlada za nešto više od godinu dana izdvojila značajna sredstva upravo za rekonstrukciju i obnovu komunalne infrastrukture u mestima širom Vojvodine, u cilju razvoja sela i potencijalnog ostanka mladih na selu.