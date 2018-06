Za deonicu brze pruge Novi Sad – Subotica milijarda evra, radovi počinju sledeće godine

Na Samitu šefova vlada Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope naredne nedelje u Bugarskoj, biće potpisan komercijalni ugovor za poslednju deonicu brze pruge Beograd-Budimpešta, od Novog Sada do Subotice, u vrednosti od oko milijardu evra. „A radovi na ovoj deonici morali bi da počnu sledeće godine“, kaže za Tanjug ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović.

Koliko je Kineska inicijativa „Jedan pojas – jedan put“, u okviru koje se održava Samit u Sofiji, važna za našu državu, najbolje govori podatak da kineske investicije u Srbiji, pre svih u infrastrukturu, iznose više od pet milijardi evra, kaže ministarka.“Ali ne zaboravite da je tu i Železara Smederevo i druge investicije koje radimo ili koje ćemo raditi sa Kinom i za nas je to od velikog značaja zato što imamo strateški sporazum između NR Kine i Srbije“, kaže Mihajlovićeva.

Na Samitu u Sofiji biće potpisan i Memorandum za rekonstrukciju i rehabilitaciju pruge na Koridoru 10, između Niša i Preševa (deonica Beograd – Niš – Preševo – makedonska granica).“Poslednjih nekoliko godina prioritet u transportnoj infrastrukturi je pre svega železnica. Koridori se rade, autoputevi se rade, neki se završavaju, neki novi kreću ali železnica je na prvom mestu“.

Memorandum koji će biti potpisan odnosi se na železnicu između Beograda i Niša, odnosno Niša i Preševa, i veoma je značajna za Srbiju, napominje ministarka jer „mi nemamo projektno tehničku dokumentaciju za taj železnički koridor“.

„A vrlo je važno da kad gore imamo, ka severu od Beograda ka Budimpešte brzu prugu, onda moramo završiti južni deo, ako hoćemo da zaista sarađujemo sa drugim državama“, objašnjava Mihajlovićeva.

Cilj je, kaže, da Srbija bude tranzitna država, pre svega za kargo saobraćaj, a „radovi na tim delovima pruga Koridora 10 bi mogli realno da počnu sredinom sledeće godine“, ocenjuje Mihajlovićeva.

Odgovarajući na pitanje, da li država ima kapacitet da realizuje sve projekte koji se ugovaraju, ističe:“Za sve projekte koje smo ugovorili mi smo potpuno spremni da ih radimo. Za ovo što potpisujemo, Srbija je potpuno spremna“.

Govoreći o značaju Srbije u inicijativi „16+1“ i Samitu u Bugarskoj, kaže da naša zemlja ima najviše kineskih investicija u odnosu na druge članice inicijative i da je najveća vrednost tih investicija upravo u našoj zemlji. „Tako da Srbija na ovu konferenciju i sve druge sa Kinom ide otvorenog srca“, kaže Mihajlovićeva.

Na pitanje kako vidi kritike pojedinih zvaničnika EU da jačanje kineskog uticaja na Zapadnom Balkanu i Srbiji može imati negativan uticaj na ekonomije članica Unije, Mihajlovićeva kaže da ne treba zaboraviti da upravo Evropa ima značajne odnose i sa Kinom i Rusijom, a da je Srbija mala država koja se nalazi na takvoj poziciji da mora da iskoristi sve mogućnosti kako bi se razvijala.“Mi imamo investicije i kredite iz mnogih međunarodnih finansijskih institucija ali isto tako i iz Ruske Federacije i Kine i mislim da svaka vrsta zatvaranje Srbije u tom smislu nije dobra“.

Napominje da su svi ugovori, bilo da je reč o onima sa Kinom ili Rusijom, u skladu sa zakonima i evropskim standardima.“Bila bi velika šteta za Srbiju da treba sada da se opredeljuje, da li će samo da koristi investicije iz Amerike ili Evropske unije ili samo iz Rusije. Mi ćemo koristiti sve što možemo u skladu sa našim obavezama i zakonima“, poručuje ministarka.

Na pitanje da li postoji mogućnost da se naredni Forum inicijative „Jedan pojas – jedan put“ održi u Srbiji, kao što je to predložio predsednik Srbije Aleksandar Vučić prošle godine u Pekingu, Mihajlovićeva kaže da će država učiniti sve da do toga dođe.“Mi ćemo učiniti sve da se sledeći forum održi u Srbiji, imaćemo sledeće godine Forum ministara infrastrukture, a kada je reč o ‘velikom Forumu’ učinićemo sve da on bude u Srbiji“.