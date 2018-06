Zabrana saobraćaja u Futoškoj ulici i izmena režima saobraćaja u Ulici Janka Čmelika

Zbog izvođenja radova na izgradnji vrelovodne mreže, određuje se privremena izmena režima saobraćaja na raskrsnici Futoške ulice i Bulevara oslobođenja. Za vreme ovih radova zabranjuje se skretanje desno iz Bulevara oslobođenja u Futošku ulicu, odnosno iz Bulevara oslobođenja na prilazu raskrsnici sa Futoškom ulicom u smeru od železničke stanice prema Mostu slobode određen je obavezan smer pravo i levo. Deo Futoške ulice, od Ulice Braće Ribnikar prema Bulevaru oslobođenja, postaje slepa ulica.

Linije javnog prigradskog prevoza putnika koje saobraćaju prema naseljenim mestima Veternik, Begeč i Futog, za vreme radova, biće preusmerene u oba smera, tako da od raskrsnice Bulevara oslobođenja i Ulice Novosadskog sajma, saobraćaju Ulicom Novosadskog sajma i Hajduk Veljkovom ulicom, i dalje postojećom trasom. Linije javnog gradskog prevoza putnika br. 2 i 6, biće preusmerene u oba smera, tako da od raskrsnice Bulevara oslobođenja i Jevrejske ulice, saobraćaju Bulevarom oslobođenja, Ulicom Novosadskog sajma i Hajduk Veljkovom ulicom, i dalje postojećom trasom. Privremena izmena režima saobraćaja važi u periodu od 16. do 26. juna 2018. godine.

Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji kanalizacione mreže, privremeno se menja režim saobraćaja u Ulici Janka Čmelika, od Ulice Orlovića Pavla do Ulice Kornelija Stankovića.

Privremeno se menjaju i trase linija javnog gradskog prevoza putnika, odnosno linija broj 3b i 13a, tako da od raskrsnice Ulice Janka Čmelika i Ulice Orlovića Pavla, saobraćaju Ulicama Orlovića Pavla i Milenka Grčića do raskrsnice sa Ulicom Kornelija Stankovića i dalje postojećom trasom. Privremena izmena režima saobraćaja i trasa linija javnog gradskog prevoza putnika važi u periodu od 14. juna do 1. avgusta 2018. godine.