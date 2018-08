Zagreb ljut zbog poređenja sa Hitlerovom Nemačkom, Kolinda ne dolazi u Srbiju

ZAGREB, BEOGRAD – Predsednica Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović neće doći u uzvratnu posetu Srbiji, a povod novom zahlađenju odnosa Zagreba i Beograda su poruke Aleksandara Vučića koji je uporedio Hrvatsku i Hitlerovu Nemačku, piše danas zagrebački Jutarnji list. Vučić je izjavio danas da razume histeriju u Hrvatskoj posle njegovog obraćanja u Bačkoj Palanci 4. avgusta, jer je izrekao stvari koje oni ne žele da čuju.

„Nakon poslednjeg istupa Aleksandra Vučića, koji je uporedio Hrvatsku i Hitlerovu Nemačku, nemoguće je čak i razmišljati o intenziviranju odnosa između naših država“, prenosi list ocenu neimenovanog zvaničnika u Zagrebu.

Prema tim komentarima najnovijeg međudržavnog spora, proizišlog iz govora na manifestacijama povodom godišnjice „Oluje“, može se očekivati duboko zahlađenje odnosa na relaciji Zagreb-Beograd.

„Najpristojnijim diplomatskim rečnikom, sledi duboko zahlađenje odnosa sa Srbijom, na neodređeno vreme, a to, recimo, znači da nema govora o poseti predsednice Kolinde Grabar-Kitarović Srbiji, iako postoji poziv predsednika Vučića“, navodi Jutarnji list ocenu neimenovanog visokog zvaničnika u Zagrebu.

Prema oceni istog izvora, „neko vreme ne treba očekivati ni susrete viših vladinih zvaničnika Hrvatske i Srbije“.Jutarnji list ocenjuje kako su u političkim krugovima u Zagrebu „ljuti zbog poređenja sa nacističkim režimom“, a „smatra se da je predsednik Srbije postigao autogol tako radikalnim nastupom“.

Vučić: Razumem ih, ne žele da čuju argumente…

„Pogledajte njihove novine… Ima više mojih slika nego Kolindinih i Plenkovićevih“, primetio je Vučić na vanrednoj pres konferenciji.

Dodao je da su sve uspeli, da treba pogledati izjave koje je dao Franja Tuđman 1995. godine u julu i da se vidi da su ostvarili sve što su želeli protiv Srba, a pri svemu tome izigravaju žrtvu.

„Sve su ostvarili što je Tuđman pričao. I onda se pojavi maleni Vučić iz te male poražene Srbije, koji govori stvari koje oni ne žele da čuju“, rekao je predsednik Srbije.

Ali, nastavio je, on ima obavezu prema Srbiji i njenim građanima da se stvari ne zaborave, da govori o postradalim Srbima, o prognanima, da ne dozvoli manipulaciju brojem žrtava, da se ne izbriše iz kolektivnog sećanja najveće stradanje Srba u Drugom svetskom ratu, niti Jasenovac, Jadovno, jame u koje su Srbi bacani.

„Žao mi je što je neko ljut jer sam nešto nazvao pogromom, žao mi je što sam rekao da je Nikola Tesla bio Srbin, koji bi takođe bio ubijen da se 1943. godine našao u Lici, u Teslama, kao što su ubijeni oni koji su tu živeli. Žao mi je što su to činjenice. . . „, istakao je Vučić

Kako je rekao, neki misle da Srbija može i treba da postoji samo kao potpuno unižena, pregažena i kao zemlja koja će u narednih 50 i 100 godina da nosi žig sramote na svom čelu, jer su oni tako odlučili.

„Kao zemlja koja ne sme nikada da podigne glas, zemlja i narod koji moraju da se prave da ne vide ništa, koja mora da prihvata dodeljenu ulogu, ne samo poraženog, već ulogu lošeg, zlog zločinačkog i zlikovačkog, a da svoj narod nikada ne vide“, istakao je Vučić.

Naznačio je da Srbija, za razliku od drugih, zna da su i neki sa srpskim imenom i prezimenom činili zločine, a da su takvi osuđeni ili im se sudi, a da neki drugi, oni koji imaju drugačije ime i prezime i veru, nisu to uradili za jednake ili još strašnije zločine počinjene nad Srbima.

„Ako neko hoće da me natera da to zaboravim, da to ne vidim – na pogrešnom ste putu. I svi oni treba da imaju jedan zajednički zadatak, da pronađu novog predsednika i vladu, a nisam siguran da im, imajući u vidu sve što sam govorio, to u relativno kratkom periodu, neće biti omogućeno. A kako će da reaguje srpski narod na to – to ćemo da vidimo“, rekao je Vučić.

Predsednik Srbije je rekao da će svako ko se bori za interese Srbije biti meta.

„A ja sam previše star da bih bio uplašen“, zaključio je Vučić.

Još bih rekao o proslavi Oluje da sam pogledao dan ranije

Na hajku protiv mene u hrvatskim medijima odgovaram mirnoćom, od razgovora s onima koji dramatično drugačije misle nikad ne bežim, a ko god hoće da dođe u Srbiju dobrodošao je, oni koji to ne žele – ne moraju, odgovorio je Vučić na pitanje novinara o pisanju medija u Hrvatskoj i o tome da njihova predsednica navodno neće doći u posetu Srbiji.

„Na ovu hajku protiv mene u hrvatskim medijima odgovaram mirnoćom i osmehom, ali ih molim da ne vode hajku protiv Pupovca, jer mi on nije sugerisao nijednu jedinu reč“, rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara u vezi s pitanjem Jutarnjeg o dubokom zahlađenju odnosa dve zemlje i o tome da Kolinda Grabar Kitarović neće doći u zvaničnu posetu Srbije, te da bi se moglo desiti da Hrvatska blokira put Srbije ka EU.

Nažalost, rekao je predsednik, naši odnosi nisu bili topli ni ranije i to, kako je naveo, ne zbog odluke Srbije, već zbog permanentnog vođenja politike protiv nas.

„Moja želja za sve boljim odnosima ostaje, neću da ih molim zbog hajke koju vode protiv mere. Umesto da pogledaju dobro šta smo uradili. Jer, sve sam rekao na pristojan način, ne koristeći fašističke pozdrave, što ne mogu da kažem da nije bio slučaj i u Glini i u nekim drugim mestima“, naveo je, te dodao:

„Zamislite kad bismo mi pozivali svakog dana, recimo, Tomislava Žigmanova, da nam kaže da li je za dom spreman ili nije, podržava li prodaju knjiga Pavelića…ali mi to nikad ne bismo pitali, hoćemo da se svi Hrvati osećaju dobro, a ne u poziciji u kojoj je preostalih 126 hiljada Srba od 626 hiljada, koliko ih je bilo pre Oluje“.

Vučić je naveo i šta je sve u Srbiji urađeno nakon njegovog dogovora s hrvatskom predsednicom, a u vezi s poboljšanjem položaja hrvatske manjine u Srbiji.

Pomenuo je, između, ostalog, da je u toku ili već realizovano sve sadržano u 24 njena zahteva, a to su most u Monoštoru, učešće Hrvata u organima pokrajinske vlasti, njihovo uključenje u policiju u sredinama gde čine većinu žitelja, postignut je sporazum o izboru lektora za hrvatski jezik na Univerzitetu u Novom Sadu, nastavljeno je s proširivanjem obrazovnih profila u srednjim školama, a procedura za osnovne je u toku, obnavlja se dom kulture u Tavankutu…

„Radi se na obeležavanju mesta stradanja Hrvata u ratovima devedesetih na području Srbije, ali sporni su zahtevi za postavljanje bista nekim hrvatskim svestenicima, Srbi, naime, tvrde da je reč o ljudima koji su otvoreno bili na strani ustaša, dok hrvatska strana to negira, pa gledamo kako da to rešimo“, rekao je Vučić.

Sve sto je nabrojao, kaže, stvari su kojima se ponosi, a sve sto je rekao u Bačkoj Palanci tokom obeležavanja stradanja Srba u Oluji, kako je rekao, pažljivo je pisao i ponovio desetak puta pre čitanja…

„I uvek bih to isto ponovio, ali možda bih produžio još nešto o načinu kako se slavila Oluja u Hrvatskoj da sam mogao da pogledam sve to dan ranije“, poručio je.

Izvor: FoNet, Tanjug