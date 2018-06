Zavod za transfuziju apeluje na dobrovoljne davaoce krvi

Zavod za transfuziju krvi Vojvodine pozvao je dobrovoljne davaoce svih krvnih grupa da daju krv s obzirom na smanjene zalihe, što je uobičajeno za ovaj period godine.

U Zavodu podsećaju da su u letnjem periodu zalihe krvi svih krvnih grupa značajno smanjene, zbog čega apeluju na dobrovoljne davaoce da daju krv pre odlaska na godišnji odmor.

Radno vreme Zavoda je svakog dana od 7 do 14 časova, utorkom do 18, a svake prve subote u mesecu od 8 do 12 časova.

Zavod se nalazi u ulici Hajduk Veljka 9a u Novom Sadu, a telefoni za informacije su 48 77 980 i 48 77 972.